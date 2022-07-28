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Руководители и специалисты подразделений технического контроллинга филиалов и представительств АО "СО ЕЭС" в операционной зоне ОДУ Центра обсудили актуальные вопросы технологической деятельности

Руководители и специалисты подразделений технического контроллинга филиалов и представительств АО СО ЕЭС в операционной зоне ОДУ Центра обсудили актуальные вопросы технологической деятельности

28 июля 2022, 12:45
Рубрика: Встречи
Метки: СО ЕЭС, ОДУ ЦЕНТРА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Фото: СО ЕЭС

Фото: СО ЕЭС

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26-27 июля в Вологде на базе Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Вологодской области» (Вологодское РДУ) состоялось совещание руководителей и специалистов подразделений технического контроллинга филиалов и представительств Системного оператора в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра). В мероприятии принял участие Член Правления, директор по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» Павел Алексеев и директор по управлению режимами – главный диспетчер ОДУ Центра Федор Шилков.

В начале совещания директор по техническому контроллингу ОДУ Центра Николай Алтухов подвел итоги деятельности подразделений технического контроллинга филиалов и представительств АО «СО ЕЭС» в операционной зоне ОДУ Центра в 2021 году, а также обсудил основные направления деятельности технического контроллинга в связи с вступлением в силу в 2022 году ряда Постановлений Правительства РФ, которые распространяются на субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, и новых нормативно-правовых актов в области охраны труда.

Участники мероприятия обсудили результаты анализа причин аварий в операционной зоне ОДУ Центра в 2020-2021 годах, недостатки, связанные с организацией расследования аварий, в том числе создания комиссий с участием нескольких организаций, рассмотрели причины аварий, сопровождавшихся работой противоаварийных автоматик и нарушением параметров электроэнергетического режима, а также первоочередные мероприятия по повышению надежности работы объектов электроэнергетики ОЭС Центра.

На совещании рассмотрели результаты контроля параметров электроэнергетического режима подразделениями технического контроллинга, недостатки, выявленные по итогам мониторинга, и основные изменения законодательства в области охраны труда, которые вступят в силу в текущем году.

На совещании подробно рассмотрены основные изменения законодательства в области охраны труда, которые вступят в силу в текущем году.

Всего на совещании рассмотрено 12 вопросов. По его итогам сформированы поручения, направленные на повышение эффективности работы подразделений технического контроллинга в операционной зоне ОДУ Центра.

Источник: АО "СО ЕЭС"

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