ООО «Рыбинский электромонтажный завод», предприятие группы TDM ELECTRIC, внесен в перечень системообразующих организаций. Соответствующее решение было принято Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. При принятии решения членами Правительственной комиссии учитывались критерии отбора, которые содержали как универсальные показатели, такие как выручка и численность персонала, так и индивидуальные, характеризующие значимость предприятия для соответствующей отрасли и региона расположения.

РЭМЗ вошел в холдинг TDM ELECTRIC в 2019 году. На сегодняшний день на предприятии работают 340 человек, завод перерабатывает до 600 тонн меди в месяц. Выручка завода по итогам 2021 года выросла до 4 млрд рублей, а производственные площади увеличились до 40 000 кв. м. До конца текущего года должна завершиться масштабная модернизация производственных площадок завода, в строй вводится свыше 70 единиц новейшего оборудования. Все это позволит удвоить объем производства кабельно-проводниковой продукции – до 50 000 км в месяц.

«Включение нашего завода в перечень системообразующих предприятий российской экономики мы рассматриваем не только как знаковое событие и признание нашей профессиональной компетенции и значимости в кабельной отрасли, но и как возможность реализовать планы по расширению производства, увеличению рабочих мест на предприятии до 500 сотрудников. Миссия компании — развивать технологический потенциал территорий присутствия, участвовать в формировании производственных, социально-экономических связей бизнеса, общества и государства в целях развития промышленной инфраструктуры и экономики страны», — отметил глава компании TDM ELECTRIC Вадим Морозов.

Напомним, что в мае 2022 года исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев посещал РЭМЗ. Глава региона отметил успехи предприятия и анонсировал меры господдержки, которые затем были поддержаны Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в ходе его рабочей поездки в Ярославскую область.

Вся продукция, производимая РЭМЗ, проходит строгий контроль качества в специализированной заводской лаборатории и имеет сертификаты соответствия требованиям качества и безопасности национальных стандартов и технических регламентов Таможенного Союза. Ассортиментный ряд кабельных изделий завода рассчитан на применение в самых разных условиях: от бытовых – до строительства жилых и общественных зданий.

Продукция компании признается многими строительными организациями и потребителями как одна из лучших на рынке. При этом в условиях, когда цены на все категории товаров растут, на предприятии смогли выстроить коммерческую политику, позволяющую сдерживать рост цен на готовую продукцию: сырье для производства кабеля приобретается у российских производителей, поэтому от санкций РЭМЗ не зависит.

В соответствии с условиями, выработанными Правительством РФ, системообразующие предприятия – это компании, оказывающие существенное влияние на развитие экономики страны, обеспечивающие занятость в своих отраслях, и являющиеся значительными налогоплательщиками в бюджеты разных уровней, а также продукция которых важна для обеспечения функционирования определённой отрасли или социально-экономической системы региона. Они могут претендовать на преференциальные меры господдержки: субсидии, рефинансирование и иные госгарантии, способствующие развитию бизнеса.

TDM ELECTRIC - крупнейший в России производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки TDM ЕLECTRIC постоянно увеличивается и насчитывает свыше 14 000 позиций. Вся производимая продукция соответствует техническим стандартам качества и требованиям безопасности.

В 2019 году в собственность был приобретён Рыбинский электромонтажный завод (РЭМЗ), что позволило TDM ЕLECTRIC стать торгово-производственной компанией полного цикла. Общий оборот холдинга за 2021 год составил 13,46 млрд рублей. Численность сотрудников 1050 человек, более 400 компаний в России и странах СНГ выбрали TDM ELECTRIC в качестве основного поставщика электро- и светотехнической продукции.

Сайт: https://tdme.ru/