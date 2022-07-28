Компания Siemens Smart Infrastructure (Siemens) заключила партнерское соглашение с американской компанией Esri, специализирующейся на создании геоинформационных систем (geographic information systems, GIS), для разработки программного обеспечения (ПО), предназначенного для расширения возможностей планирования развития, эксплуатации и техобслуживания сетевой инфраструктуры, за счет объединения ПО Esri для картографирования и территориальной аналитики с опытом Siemens в области топологии электрических сетей.

Геоданные, предоставляемые Esri, будут объединены с ПО Siemens для моделирования и имитации сетевой инфраструктуры, чтобы ускорить создание целостного цифрового двойника электрической сети, который будет использоваться для планирования, моделирования и эксплуатации в режиме реального времени. Компании намерены улучшить передачу данных между программными приложениями для повышения точности планирования и улучшения работы распределительной сети. Цель проекта состоит в том, чтобы усовершенствовать доступ распределенных ресурсов (Distributed Energy Resources, DER) к сети и тем самым ускорить переход к нулевому уровню вредных выбросов. Siemens ожидает, что сотрудничество с Esri поможет системным операторам и операторам распределительных сетей в поиске решений растущих проблем в обслуживаемых ими сетях.

Информационно-аналитический ресурс SEi

Фото: smartcitiesworld.net