 
Цифровая революция

Бойцы студотрядов "Россети Кубань" и "Россети Юг" разрабатывают цифровые сервисы в рамках хакатона

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Непростые задачи приходится решать участникам хакатона, организованного на полях соревнований профессионального мастерства среди студенческих энергетических отрядов компаний «Россети Кубань» и «Россети Юг».
 
Пять команд из отрядов «220V», «Братья славяне», «Энергетики», «Стремительный» и «Энергия Юга» определяют проблематику в сфере электроэнергетики, выстраивают свои варианты решений и формируют цифровые кейсы-сервисы.

Хакатон рассчитан на два дня. Наряду с тематическими лекциями его участники прошли тренинг по управлению мотивацией и профессиональным типам личности.

В завершении мероприятия будущие энергетики представят презентации готовых цифровых продуктов, которые можно будет использовать в реальных условиях.

– Этот проект направлен в первую очередь на развитие цифровых сервисов. У ребят есть прекрасная возможность представить себя в роли экспертов и смоделировать решение поставленной задачи. Причем важен не только конечный продукт, но и все составляющие этого процесса: от формирования концепции и понимания проблематики до подготовки технического задания и самой разработки, – пояснил модератор площадки Дмитрий Бурыкин.

Источник: Россети Кубань

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