Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт и техническое обслуживание воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Кабардинская – Навагинская» в Апшеронском районе Краснодарского края. ЛЭП обеспечивает подачу электроэнергии жителям и социально значимым объектам Апшеронского района и Большого Сочи с общей численностью населения более полумиллиона человек, а также тяговым подстанциям РЖД.

Вместо устаревших изоляторов энергетики установили порядка 2000 новых – из закаленного стекла. Такие изоляторы обладают высокими эксплуатационными и техническими характеристиками – повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. От качества изоляционных материалов во многом зависит надежность и безопасность работы ЛЭП.

– Мероприятия по повышению надежности ключевых высоковольтных линий электропередачи будут продолжены в рамках ремонтной программы компании. Наша основная цель – качественная и своевременная подготовка электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея к осенне-зимнему периоду, – отметил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Всего в 2022 году энергетики Адыгейского филиала планируют отремонтировать около 1,7 тыс. км линий электропередачи разного уровня напряжения и заменить более 14 тыс. изоляторов. На ЛЭП выполнят эксплуатационное техническое обслуживание и капитальный ремонт с заменой проводов, изоляторов, грозозащитного троса, траверс, а также установкой птицезащитных устройств и гасителей вибрации.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Адыгеи и Кубани: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы.