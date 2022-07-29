Любая профессиональная деятельность предполагает определенную (в большей или меньшей степени) адаптацию работника к нюансам профессии, условиям труда, требованиям работодателя и т.д. Развиваются личные качества, полезные для данной должности, и, наоборот, подавляются те проявления личности, которые объективно или субъективно мешают надлежащему исполнению трудовых обязанностей. Подобные воздействия не проходят бесследно для морального и эмоционального состояния человека, периодически приводя к так называемому профессиональному выгоранию. Сложная и нередко однообразная работа истощает психологические ресурсы личности, эффективность труда заметно снижается. Как объясняют опрошенные RusCable.Ru эксперты, профессиональное выгорание по многим признакам схоже с эмоциональным. Разница в истоках проблемы, которые, впрочем, взаимосвязаны. Во втором случае они кроются в повседневной жизни, общении с родственниками, друзьями, знакомыми и даже коллегами, но на бытовом уровне и по широкому спектру вопросов. А в первом случае всему виной именно профессиональная деятельность, то есть рабочие процессы, в которые вовлечен человек. Возникает некая совокупность отрицательных эмоций и чувств, связанных непосредственно с исполняемыми обязанностями.

Профессиональное выгорание сопровождается чувством глубокой усталости, чрезмерным утомлением, циничным и безразличным отношением к работе, коллегам, разочарованием результатами деятельности, низкой самооценкой как специалиста. Человеку кажется, что все его усилия недостаточны, это ощущение нарастает, возникает нервозность вплоть до полного морального истощения. На данном этапе необходимо принимать срочные меры, в противном случае эмоциональные проблемы вполне способны перерасти в серьезные заболевания.