На Бурейской ГЭС начался капитальный ремонт гидроагрегата № 3. Работы проводятся в соответствии с производственной программой ПАО «РусГидро» и графиком ремонтов основного и вспомогательного оборудования станции на 2022 год.

Согласно программе, будет произведен ремонт генератора, гидротурбины, аварийно-ремонтного затвора и сороудерживающей решетки. Текущему ремонту также подвергнется силовой трансформатор класса напряжения 500 кВ. Работы планируется завершить в октябре 2022 года.

Капитальный ремонт гидроагрегата проводит Зейский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро).

Третий гидроагрегат введен в промышленную эксплуатацию в 2004 году при недостроенной плотине Бурейской ГЭС. На нем впервые было установлено экспериментально-штатное колесо турбины, работающее в большом диапазоне напоров (от 75 до 120 метров). Поэтому, в отличие от первого и второго гидроагрегатов станции, ему не потребовалась замена рабочего колеса при возведении плотины до проектных отметок. За период с 2004 года гидроагрегат № 3 произвел 19,6 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет более 19% от общей выработки станции.

Программой ремонтов Бурейской ГЭС на 2022 год также предусмотрены текущие ремонты остальных пяти гидроагрегатов станции, трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов. Кроме того, специалисты проведут ремонт внутренней облицовки водовода гидроагрегата № 3, текущий ремонт внутренних помещений плотины Бурейской ГЭС.