На автодороге Норильск – Талнах реконструируют мост

Красноярская краевая государственная экспертиза рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию моста через реку Наледную на автодороге Норильск-Талнах. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Появление города-спутника Талнах вблизи Норильска связано с началом освоения Талнахского рудного узла, открытого в 1960 году. Сегодня это район Норильска, который находится в 25 километрах к северо-востоку от центра города и связан с ним автомобильной и железной дорогами.



В 2022 году расходы на муниципальную программу «Развитие транспортной системы» увеличены и в целом составят свыше 6 млрд рублей, сообщает официальный портал города Норильска. Дополнительные средства в том числе будут направлены на ремонт моста через реку Наледная.



В соответствии с проектной документацией, одобренной Красноярской государственной экспертизой, работы по реконструкции моста пройдут на участке км 2+969 автомобильной дороги Норильск – Талнах.*



Застройщик - Муниципальное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог города Норильска». Проектная организация – ООО «СПБ-МОСТ».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.



Фото: Wikimedia Commons/Шишаев Кирилл