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На автодороге Норильск – Талнах реконструируют мост

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Красноярская краевая государственная экспертиза рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию моста через реку Наледную на автодороге Норильск-Талнах. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Появление города-спутника Талнах вблизи Норильска связано с началом освоения Талнахского рудного узла, открытого в 1960 году. Сегодня это район Норильска, который находится в 25 километрах к северо-востоку от центра города и связан с ним автомобильной и железной дорогами.

В 2022 году расходы на муниципальную программу «Развитие транспортной системы» увеличены и в целом составят свыше 6 млрд рублей, сообщает официальный портал города Норильска. Дополнительные средства в том числе будут направлены на ремонт моста через реку Наледная.

В соответствии с проектной документацией, одобренной Красноярской государственной экспертизой, работы по реконструкции моста пройдут на участке км 2+969 автомобильной дороги Норильск – Талнах.*

Застройщик - Муниципальное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог города Норильска». Проектная организация – ООО «СПБ-МОСТ».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: Wikimedia Commons/Шишаев Кирилл

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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