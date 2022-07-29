Николай Шульгинов и Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской Экономической Комиссии Арзыбек Кожошев в рамках рабочей встречи обсудили ход подготовки международных договоров о формировании общего рынка газа и общего рынка нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.

«В условиях глобальных экономических вызовов, необходимость формирования общих энергетических рынков остаётся одной из наших важнейших задач в рамках Союза. Необходимо продолжать поэтапную работу по достижению этой цели к 2025 году, это создаст благоприятную почву для более глубокой экономической интеграции стран ЕАЭС, укрепит энергобезопасность наших стран и расширит доступ к энергоресурсам в условиях нестабильности на внешних рынках и роста цен», - подчеркнул Николай Шульгинов.

Функционирование общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов ЕЭАС должно начаться с 2025 г. Работа над их формированием проводится в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и соответствующих Программ формирования общих рынков стран ЕАЭС. Сближение регулирования на энергорынках позволит в значительной степени повысить их доступность для всех категорий потребителей из государств-членов ЕАЭС, расширить рынки сбыта для независимых производителей и укрепить энергетическую безопасность стран, это также позволит заметно нарастить товарооборот стран Союза.