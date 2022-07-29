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Росатом получил регистрационное удостоверение на комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс"

Росатом получил регистрационное удостоверение на комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов Оникс

29 июля 2022, 18:00
Рубрика: Инновации
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, РОСАТОМ, РУСАТОМ ХЭЛСКЕА
Отрасль: Атомная промышленность 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

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АО «Русатом Хэлскеа» (дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения) получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов «Оникс» - 6 МэВ (КЛТ-6).

Разработчиком «Оникса» является Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации, входящий в контур управления АО «Русатом Хэлскеа», дивизиона Госкорпорации «Росатом». Производственные мощности Росатома позволят восполнить дефицит линейных ускорителей на территории Российской Федерации и повысить доступность населения к услугам качественной высокотехнологичной онкологической помощи. «Росатом» готов обеспечить большую часть потребностей в этом оборудовании.

В Российской Федерации по данным Росстата на 2021 год находилось в эксплуатации 262 аппарата, при этом значительная часть имеющегося парка оборудования устарела: 71 линейный ускоритель имеют срок эксплуатации более 10 лет и требуют замены. При этом потребность в линейных ускорителях в нашей стране очень высокая. Так, в соответствии с приказом Минздрава России «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях» № 116н от 19.02.2021, в стране необходимо иметь один линейный ускоритель в расчете на 300 тыс. населения, то есть не менее 485 аппаратов такого назначения. В 2020-2021 годах сохранялся высокий объем закупок данного оборудования за счет реализации целевых программ, было установлено еще порядка 90 линейных ускорителей, в том числе вместо устаревшего и демонтированного оборудования. Несмотря на это, потребность в линейных ускорителях все еще находится на высоком уровне и составляет не менее 200 аппаратов.

Комплекс лучевой терапии «Оникс» создан на базе компактного медицинского линейного ускорителя с пучком тормозного излучения номинальной энергией 6 МэВ – в большинстве случаев такой энергии достаточно для проведения лучевой терапии, к тому же это снижает требования к защите помещений и персонала от радиации.

«Оникс» реализует современные методики дистанционной лучевой терапии (трехмерной конформной, с применением средств визуализации для контроля положения пациента, с модуляцией интенсивности, ротационной с объёмной модуляцией интенсивности пучка и пр.) при лечении пациентов в радиологических отделениях онкологических учреждений всех уровней. По сравнению с аналогами этот комплекс отличается низкими эксплуатационными затратами с сохранением надежности, большей доступностью сервисной службы и отечественных комплектующих на протяжении всего жизненного цикла оборудования.

Игорь Обрубов, генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа», отметил:

«На данный момент в России осуществляется лечение ряда онкологических заболеваний на оборудовании иностранного производства. “Оникс” - это полностью российская разработка. Доля отечественных компонентов достигает 80%. При этом цена “Оникса” не зависит от волатильности курса. Сервис и гарантийное обслуживание обеспечивает АО “НИИТФА” в Москве, что гарантирует высокую скорость обслуживания. Мы уверены, что конкурентноспособные характеристики и широкий спектр решения задач онкологического профиля позволят нашему комплексу лучевой терапии стать лидером при выборе оборудования для дистанционной лучевой терапии».

Дивизион «Русатом Хэлскеа» приступает к серийному производству медоборудования. Первые поставки комплекса лучевой терапии на базе ускорителя электронов «Оникс» в лечебные учреждения запланированы на 2023 год.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Хэлскеа»

Источник: Госкорпорация "Росатом"

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