Смоленская АЭС завершила ремонтную кампанию на энергоблоке №2

28 июля 2022 года энергоблок №2 Смоленской АЭС выведен на номинальную мощность после завершения планового капитального ремонта. В ходе него было проведено свыше 500 регламентных операций на различных системах и оборудовании реакторного, турбинного, электрического и других цехов, среди которых: плановый внутриреакторный контроль, измерение геометрии технологических каналов, каналов системы управления и защиты, ремонты турбогенераторов, цилиндра высокого давления и ротора высокого давления, замена фильтрующих элементов питательного узла.

Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, подводя итоги ремонтной кампании, отметил:

«Планово-предупредительный ремонт – это необходимая ежегодная процедура для обеспечения стабильной и безопасной выработки электроэнергии, которая проводится на всех АЭС России без исключения. В текущем году на Смоленской АЭС в соответствии с графиком уже реализованы ремонтные компании на 3 и 2 энергоблоках, но коллективу еще предстоит провести плановую работу на энергоблоке №1, которая начнется в августе. Ключевая задача коллектива в 2022 году – обеспечить стабильную, безопасную и надежную работу Смоленской АЭС».

В общей сложности в ремонте энергоблока было задействовано более 200 человек - персонал Смоленской АЭС и других атомных станций Концерна «Росэнергоатом», а также генеральной подрядной организации АО «Атомэнергоремонт».

В настоящее время на Смоленской АЭС в работе находятся три энергоблока, общая мощность составляет 2949 мегаватт, замечаний к работе оборудования нет.

За 27 дней июля энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1,3 млрд кВтч. С начала года выработка составила более 11,5 млрд кВтч.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.