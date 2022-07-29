Управление электроэнергетики и водоснабжения эмирата Дубай (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) запустило автоматическую интеллектуальную систему восстановления электрической сети (Automatic Smart Grid Restoration System, ASGR) в целях усиления управления и контроля, а также повышения качества мониторинга технического состояния передающей сетевой инфраструктуры.

ASGR, работающая в режиме 24/7, использует централизованную систему для выявления неисправностей, их устранения и автоматического восстановления нормального режима работы энергосистемы, позволяющую устранить необходимость человеческого вмешательства. Объем инвестиций в создание ASGR составил $ 1,9 млн. ASGR является первой подобного рода системой в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (Middle East and North Africa, MENA). Внедрение ASGR является частью программы DEWA по цифровизации всех своих операций и услуг и соответствует целям по достижению «углеродной нейтральности» и полному переходу на использование ВИЭ в Дубае к 2050 г., которые установлены правительством в стратегиях «Dubai Clean Energy Strategy 2050» и «Dubai Net Zero Emissions Strategy 2050».

Общий объем инвестиций DEWA в развитие передающей инфраструктуры в период с 2021 по 2024 гг. оценивается в $ 2,7 млрд, из которых $ 544,5 млн выделяется на проекты строительства передающей сети 400 кВ и $ 2,2 млрд – на проекты строительства передающей сети 132 кВ.

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