В июле в акционерном обществе «Региональные электрические сети» подвели очередные итоги производственной деятельности в части обеспечения надежности электроснабжения . Эта задача является основным приоритетом системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области, особенно в условиях изменчивости внешней среды.

Энергетики уделяют пристальное внимание мероприятиям по снижению рисков технологических нарушений на энергообъектах, находящихся в зоне ответственности филиалов компании. Кроме того, тщательно отслеживается динамика индикативных показателей уровня надежности, а также регулярно проводится анализ аварийности в сетях АО «РЭС».

По итогам первого полугодия 2022 года средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) составила 0,42 часа, а средняя частота (Пsaifi) – 0,23 шт., что даже ниже максимальных плановых значений, установленных на отчетный период. Это говорит о том, что объекты электросетевого хозяйства АО «РЭС» показали достаточно высокий уровень надежности .

В частности, по сравнению с прошлым годом новосибирским энергетикам удалось более чем на 6% снизить количество отключений в распределительной сети классом напряжения 0,4 кВ, посредством которой осуществляется электроснабжение бытовых потребителей и населения. Кроме того, на 30% уменьшилось и время отключения по сети 35 кВ.

Стоит отметить, что в течение первого полугодия 2022 года число масштабных технологических нарушений в сетях АО «РЭС» было минимизировано, возникавшие аварийные отключения в основном были вызваны внешними факторами – несанкционированными действиями сторонних лиц в охранных зонах энергообъектов или неблагоприятными погодными условиями .

Поддержанию стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности компании и бесперебойного электроснабжения потребителей Новосибирской области во многом способствовала успешная реализация мероприятий ремонтной и инвестиционной программ, а также комплексное техническое обслуживание электросетевых объектов, включая регулярные осмотры, технические освидетельствования, диагностику и различные испытания.

При этом, существенный вклад в обеспечение надежности электроснабжения внесли и результаты пилотных проектов по цифровизации электросетей . Внедренные технологии и установленное передовое оборудование позволяют радикально сократить количество и длительность перерывов электроснабжения потребителей.