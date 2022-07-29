В Москве стандартизирована документация для госзакупок на работы по капитальному ремонту объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры – тепло- и водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Кирилл Пуртов.

«Все госзакупки на проведение работ по капремонту инженерно-коммунальной инфраструктуры будут проходить по единым стандартам с использованием типовой документации. Это позволит заказчику оптимизировать процесс подготовки закупочной процедуры, сэкономить время на составление документов. Это требование распространяется не только на органы власти, но и на крупнейшие городские организации, среди которых АО «Мосводоканал», ГУП «Мосводосток», эксплуатирующие уникальные системы водоснабжения и водоотведения», – рассказал Кирилл Пуртов.

Комплект документации до 1 августа будет внесен в единую автоматизированную систему торгов Москвы (ЕАИСТ), после чего заказчики смогут приобретать работы по капремонту инженерно-коммунальной инфраструктуры только с использованием единого стандарта.

Протяженность водопроводных сетей в Москве составляет более 13 тысяч километров, канализационных сетей – свыше девяти тысяч. В 2022 году в столице планируется построить и реконструировать более 224 километров водопроводных и 119 километров канализационных сетей. В целом в этом году на развитие и модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения Москвы предусмотрено 48,4 миллиарда рублей: 17,9 миллиарда рублей из городского бюджета и 30,5 миллиарда рублей за счет внебюджетных средств, подчеркнул Кирилл Пуртов.