В Сочи планируется строительство второго терминала аэропорта

Аэропорт Сочи, ставший на время авиационных ограничений логистическим хабом всего Краснодарского края, справляется с возросшей на него нагрузкой. В перспективе планируется строительство второго терминала. Об этом в интервью ТАСС заявил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

"Пассажиропоток не может не сократиться, когда в регионе не работают три аэропорта - один аэропорт в Сочи не может заместить четыре. На Сочи сейчас колоссальная нагрузка, теперь это ворота для всего юга, международного транзита. Новые авиарейсы, которые открываются в городе-курорте, также привлекают пассажиров. Сейчас Сочи с нагрузкой справляется. В перспективе планируется реализовать достаточно крупный инвестпроект по строительству второго терминала", - сказал Юртаев.

Он отметил, что в 2021 году пассажиропоток в аэропорты Краснодарского края составлял порядка 20 млн пассажиров, количество обслуженных в регионе авиапассажиров в январе-мае снизилось почти на 30%. При этом, по его словам, в регионе не ожидают крупного снижения пассажиропотока по итогам года.

"Мы ожидаем, что как только откроются аэропорты, мы совершенно точно восстановим тот пассажиропоток, который формировался. Правительством принято решение о поддержке аэропортов в виде субсидий на частичное возмещение операционных расходов. Это помогает сохранить инфраструктуру и квалифицированный персонал. Для того, чтобы понять дальнейшие перспективы развития аэропортов, можно посмотреть на инвестиционные планы. У нас открылся новый терминал в Геленджике, завершается реконструкция аэропорта в Анапе, вот-вот начнется старт крупного инфраструктурного проекта по созданию нового терминала в Краснодаре", - резюмировал собеседник агентства.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части РФ до 5 августа.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. После майских праздников в регионе традиционно начинается туристический сезон, поток туристов по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года: край посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн гостей.

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