Строительство первой в России с царских времён частной дороги позволит создать в Хабаровском крае новый современный посёлок в отдалённом Тугуро-Чумиканском районе. Об этом заявил губернатор региона Михаил Дегтярев во время осмотра гигантской строительной площадки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, компания «ЭльгаУголь» приступила к сооружению прямой железнодорожной ветки от угольных месторождений Якутии через Тугуро-Чумиканский района Хабаровского края к побережью Охотского моря. На мысе Манорский, который расположен севернее райцентра Чумикана, развернулись масштабные работы по строительству угольного порта.

- Мощность этого порта будет 30 млн тонн угля в год. Здесь одновременно смогут загружаться до 4 судов водоизмещением 85 тысяч тонн. После запуска порт займёт 5 строчку в России по объёмам перевалки угля. Будут применяться новые технологии беспылевой загрузки. Порт будет отвечать всем современным экологическим требованиям, - рассказал Михаил Дегтярев. – В порту будут трудиться 2,5 тысяч человек. Это даже больше населения Тугуро-Чумиканского района. Их готовим в учебных заведениях Хабаровска и Комсомольска. Кроме того, будет создано ещё 1,5 тысячи рабочих мест на железной дороге. Здесь будет посёлок на 2 тысячи человек. Посёлок не вахтовый, а новый постоянный с теплицами, собственной генерацией.

Тихоокеанская железная дорога вместе с новым портом должны быть введены в эксплуатацию уже в 2024 году. По оценкам, эксплуатирующая их компания в год будет платить порядка 2,5 млрд рублей налогов, при этом Хабаровский край сейчас всего в год собирает около 90 млрд.

Фото: todaykhv.ru