"Чувашэнерго" продолжает ремонт воздушных линий электропередачи

На сегодняшний день энергетики филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» отремонтировали 87,6 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4−110 кВ, а до начала осенне-зимнего периода планируют завершить ремонт еще 46 км.

В частности, завершен капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша (участок Алатырь-Первомайская), которая обеспечивает электроснабжение нескольких населенных пунктов Алатырского района. Линия обслуживает порядка 8 тыс. потребителей и ряд социально значимых объектов – детские сады, школы, котельные и т.д.

Протяженность отремонтированных участков на ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша (участок Алатырь-Первомайская) составляет 5,2 км. Энергетики заменили 70 изоляторов, 256 гасителей вибрации на проводе, провели заделку трещин и раковин на 12 опорах. Кроме того, в августе планируется выполнить расчистку трасс от древесно-кустарниковой растительности в объеме 35 га. Общая стоимость выполненных работ составит около 1 млн. рублей.

Качественное выполнение работ в рамках ремонтной кампании позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей электрической энергии в предстоящий осенне-зимний максимум нагрузок.