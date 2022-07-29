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"Чувашэнерго" продолжает ремонт воздушных линий электропередачи

Чувашэнерго продолжает ремонт воздушных линий электропередачи

29 июля 2022, 11:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ЧУВАШЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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На сегодняшний день энергетики филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» отремонтировали 87,6 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4−110 кВ, а до начала осенне-зимнего периода планируют завершить ремонт еще 46 км.

В частности, завершен капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша (участок Алатырь-Первомайская), которая обеспечивает электроснабжение нескольких населенных пунктов Алатырского района. Линия обслуживает порядка 8 тыс. потребителей и ряд социально значимых объектов – детские сады, школы, котельные и т.д.

Протяженность отремонтированных участков на ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша (участок Алатырь-Первомайская) составляет 5,2 км. Энергетики заменили 70 изоляторов, 256 гасителей вибрации на проводе, провели заделку трещин и раковин на 12 опорах. Кроме того, в августе планируется выполнить расчистку трасс от древесно-кустарниковой растительности в объеме 35 га. Общая стоимость выполненных работ составит около 1 млн. рублей.

Качественное выполнение работ в рамках ремонтной кампании позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей электрической энергии в предстоящий осенне-зимний максимум нагрузок.

Источник: Россети Волга

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