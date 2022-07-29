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Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в хостеле в Москве

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в хостеле в Москве

29 июля 2022, 12:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ЗАМЫКАНИЕ, ПОЖАР
Источник: interfax-russia.ru

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Одна из основных версий пожара в хостеле на юге Москвы, в результате которого погибли восемь постояльцев - неисправность электропроводки, сообщает в пятницу телеграм-канал столичного управления следственного комитета.

"Следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время "допрашивается руководство хостела".

В ночь на пятницу в хостеле, расположенном на первом этаже 16-этажного доме на улице Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, еще четверо пострадали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц).

Фото: © РИА Новости. ГСУ СК РФ по г. Москве

Источник: interfax-russia.ru

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