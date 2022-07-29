Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) начал этап опытной эксплуатации программного обеспечения для Ситуационного центра губернатора Тульской области. Специальное ПО обеспечивает организацию управления регионом при возникновении кризисных ситуаций, а также централизацию и актуализацию данных обо всех объектах экономики на его территории.

Программный комплекс «Регион-МПЭ» позволяет контролировать уровень обеспеченности транспортными средствами, продовольствием, медицинским оборудованием, а также осуществлять мониторинг исполнения поручений и текущей ситуации в регионе в случае возникновения кризисных ситуаций. Решение основано на единой методологии проектирования ситуационных центров и не имеет аналогов по степени готовности и объему реализованного функционала.

В настоящее время в рамках опытной эксплуатации Концерном «Созвездие» на технических средствах Правительства Тульской области развернуто программное обеспечение, проводится обучение пользователей – работников Ситуационного центра и профильных подразделений Правительства Тульской области. В свою очередь сотрудники Правительства Тульской области ведут работу по наполнению базы данных программного комплекса актуальной информацией.

«Представители Концерна «Созвездие» и органов исполнительной власти Тульской области в рабочем режиме обсуждают предложения по развитию функционала комплекса. В ходе опытной эксплуатации ПО, разработанного нами в инициативном порядке за счет собственных средств, мы проводим адаптацию системы в соответствии с пожеланиями заказчика. Ввод в промышленную эксплуатацию программного обеспечения запланирован на сентябрь 2022 года», - сообщил генеральный директор Концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

Проект Ситуационный центр Губернатора Тульской области нового типа реализуется на территории региона по инициативе Алексея Дюмина и по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Оснащение центра программным комплексом «Регион-МПЭ» произведено Концерном «Созвездие» в рамках соглашения с Правительством Тульской области, заключенного в августе 2021 года.