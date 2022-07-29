Подстанции 500 кВ «Южная» и «Тагил» оснастят инновационной разработкой R&D-центра «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») – интеллектуальной системой охлаждения силовых трансформаторов. Новейшая технология позволит снизить расход электроэнергии на собственные нужды центров питания при сохранении высокой надежности электроснабжения потребителей.



Автоматизированный комплекс будет управлять вентиляторами и маслонасосами трансформаторов подстанций на основе данных о температуре окружающей среды, оборудования и режимах его работы. Вся необходимая информация будет поступать в онлайн-режиме. Это позволит более эффективно расходовать электроэнергию, потребляемую для охлаждения силовых агрегатов.



Работы выполняются в рамках отраслевого национального проекта «Энергоэффективная подстанция». «Россети ФСК ЕЭС» являются инициатором его реализации и ключевым участником. В основе национального проекта - разработки собственного научно-технического центра, позволяющие снизить расход энергии на собственные нужды (охлаждение трансформаторов, обогрев помещений и пр.).



Подстанции 500 кВ «Южная» и «Тагил» являются крупнейшими на Урале. От их надежной работы зависит электроснабжение Екатеринбурга и Нижнего Тагила, где суммарно проживает более 1,8 млн человек, а также градообразующих предприятий – «Уралвагонзавода» и «Нижнетагильского металлургического комбината».



Проект «Энергоэффективная подстанция» реализован уже на ряде центров питания Группы «Россети», включая объекты сверхвысокого и ультравысокого классов напряжения на Дальнем Востоке, в Сибири, Поволжье и центре России: подстанции 500 кВ «Хабаровская», «Ново-Анжерская», «Вятка» и «Нижегородская», 750 кВ «Белый Раст», «Металлургическая», «Опытная» и «Владимирская».