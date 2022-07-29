 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" начала внедрение комплекса энергоэффективных решений на двух питающих центрах ЕНЭС Свердловской области

Россети ФСК ЕЭС начала внедрение комплекса энергоэффективных решений на двух питающих центрах ЕНЭС Свердловской области

29 июля 2022, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
137
Авторы и источники / Правообладателям

Подстанции 500 кВ «Южная» и «Тагил» оснастят инновационной разработкой R&D-центра «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») – интеллектуальной системой охлаждения силовых трансформаторов. Новейшая технология позволит снизить расход электроэнергии на собственные нужды центров питания при сохранении высокой надежности электроснабжения потребителей.

Автоматизированный комплекс будет управлять вентиляторами и маслонасосами трансформаторов подстанций на основе данных о температуре окружающей среды, оборудования и режимах его работы. Вся необходимая информация будет поступать в онлайн-режиме. Это позволит более эффективно расходовать электроэнергию, потребляемую для охлаждения силовых агрегатов.

Работы выполняются в рамках отраслевого национального проекта «Энергоэффективная подстанция». «Россети ФСК ЕЭС» являются инициатором его реализации и ключевым участником. В основе национального проекта - разработки собственного научно-технического центра, позволяющие снизить расход энергии на собственные нужды (охлаждение трансформаторов, обогрев помещений и пр.).

Подстанции 500 кВ «Южная» и «Тагил» являются крупнейшими на Урале. От их надежной работы зависит электроснабжение Екатеринбурга и Нижнего Тагила, где суммарно проживает более 1,8 млн человек, а также градообразующих предприятий – «Уралвагонзавода» и «Нижнетагильского металлургического комбината».

Проект «Энергоэффективная подстанция» реализован уже на ряде центров питания Группы «Россети», включая объекты сверхвысокого и ультравысокого классов напряжения на Дальнем Востоке, в Сибири, Поволжье и центре России: подстанции 500 кВ «Хабаровская», «Ново-Анжерская», «Вятка» и «Нижегородская», 750 кВ «Белый Раст», «Металлургическая», «Опытная» и «Владимирская».

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+