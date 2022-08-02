ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ: энергия нефтедобычи. Серия 2
2 августа 2022, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Урал
Дополнительную гарантию надежности электроснабжения получат более 7 000 жителей Каменска-Уральского, а также около двадцати предприятий, функционирующих в городе, среди которых АО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», АО «Синарский трубный завод», а также ОАО «Российские железные дороги».
На подстанции 110/35/10 кВ «Синарская», расположенной в г. Каменске-Уральском специалисты Восточных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» произвели капитальные ремонты трех выключателей 110 и 35 кВ, шести разъединителей 110 кВ, выполнили ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ, выключателей 10-110 кВ, другого подстанционного оборудования.
Проведенные мероприятия позволили повысить надежность работы оборудования этого центра питания. Отметим, что ПС «Синарская» - одна из старейших подстанций Свердловской области. Она введена в эксплуатацию в 1937 году.
Общий объем средств, направленных компанией «Россети Урал» на выполнение капитального и текущего ремонта этой подстанции с начала года составляет более 1 миллиона рублей.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter