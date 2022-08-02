Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленобласть) в 1 полугодии 2022 г. произвела товарной продукции на 50 млрд 204,07 млн рублей, что составляет 109,9% к соответствующему показателю за аналогичный период 2021 г. Такие данные планово-экономическая служба атомной станции направила в Правительство Ленинградской области.

Заместитель директора по экономике и финансам Виктор Маслов:

«За первое полугодие 2022 г. Ленинградская АЭС инвестировала в основное производство 5,628 млрд рублей. Капитальные вложения производились в модернизацию оборудования, обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков атомной станции и их техническое перевооружение. Началось финансирование сооружения новых энергоблоков №№ 3 и 4 ВВЭР-1200».

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают 3 энергоблока, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику в 3325 МВт. Энергоблок №3 РБМК-1000 находится на плановом ремонте. Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации.

Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в пределах естественных природных значений.

За радиационной обстановкой онлайн можно следить на сайте www.russianatom.ru.

Фото: rosenergoatom.ru