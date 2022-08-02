В докладе ирландской консультационно-аналитической компании Cornwall Insight Ireland «Перспективы развития электроэнергетического рынка на всех островах до 2030 года» (All-island power market outlook to 2030) отмечается, что мощность систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) к 2030 г. составит почти четверть (24%) установленной мощности генерации Ирландии. СНЭЭ позволят обеспечить устойчивость ирландской энергосистемы, которая становится все более зависимой от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и позволят учитывать различные характеристики и нестабильный характер ВИЭ-генерации.

В докладе Cornwall Insight Ireland, который охватывает Северную Ирландию и Ирландскую Республику, также отмечается рост доли ВИЭ-генерации в портфеле генерирующих мощностей в течение следующего десятилетия. Согласно прогнозу Cornwall Insight, 43% установленной мощности генерации будет приходиться на наземную и шельфовую ветровую генерацию, а 10% − на солнечную. СНЭЭ позволят накапливать электроэнергию, вырабатываемую в периоды сильной ветровой и солнечной активности, выдавая ее в периоды низкой выработки ВИЭ-генерации.

Cornwall Insight Ireland прогнозирует, что цены на электроэнергию будут оставаться выше среднего сезонного уровня 2021 г. вплоть до 2029 г., когда, как ожидается, повышение энергетической безопасности за счет перехода на возобновляемую генерацию с использованием технологий для обеспечения энергетической гибкости и отказа от импорта электроэнергии позволит снизить потребительские цены.

По мнению Cornwall Insight, увеличение производства электроэнергии из ВИЭ поможет Ирландии защитить себя от волатильности оптовых цен на международном энергетическом рынке и снизить внутренние цены на электроэнергию. Однако увеличение зависимости от ВИЭ-генерации требует ответа на вопрос, как обеспечить системные услуги, когда тепловые электростанции не работают, и как обеспечить надежность поставок, когда большая часть электроэнергии вырабатывается из нестабильных источников энергии. Прогноз цен на электроэнергию, подготовленный Cornwall Insight, показывает, что в долгосрочной перспективе наземная и шельфовая ветровая генерация будут снижать цены на электроэнергию в периоды сезонной ветровой активности, такие как зима, несмотря на более высокий спрос. СНЭЭ способствует развитию данной тенденции, заменяя более дорогие резервные генераторы, работающие на ископаемом топливе (например, на угле или нефтепродуктах), что позволяет энергосистеме больше полагаться на ВИЭ-ресурсы. Развитие в Ирландии шельфовой ветроэнергетики приведет к более длительным периодам низких цен, поскольку эта технология выигрывает от высокой ветровой нагрузки, которой характеризуются ирландские воды.

Информационно-аналитический ресурс ModernPowerSystems