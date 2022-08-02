Нижегородская область заключила соглашение с Республикой Мордовия о включении создаваемого туристического кластера «Саранск – Темников – Санаксарь» в проект «Арзамас – Дивеево – Саров». Кроме того, в июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Нижегородской области выделяется более 3,5 млрд рублей на создание новых дорог. Все это вкупе с инструментами национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» позволяет наращивать турпоток в Приволжский федеральный округ, развивать малый и средний бизнес и создавать новые рабочие места в субъектах округа.



Об этом на торжествах, прошедших 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского, сказал заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что Серафимо-Дивеевский монастырь активно развивается как мировой православный центр. Здесь строятся и реставрируются храмы, создаются общественные пространства. Это привлекает паломников и туристов не только со всей России, но и других стран: ежегодно в Дивеево приезжает около 400 тысяч гостей.



Проект создания крупного паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров», в рамках которого проводятся перечисленные работы, появился в 2018 году при поддержке президента России Владимира Путина и с благословения Святейшего Патриарха Кирилла. В 2024 году планируется завершить большую часть работ. Они включают в себя совершенствование транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры всех территорий, благоустройство общественных пространств и строительство новых объектов, а также создание комфортных условий для пребывания туристов и паломников.



Одним из первых объектов, построенных в рамках этого грандиозного проекта, стал трехкилометровый участок юго-восточного обхода Дивеева: дорога была открыта в 2019 году. Осенью 2021 года запустили северо-восточный обход села с мостом через реку Вичкинзу: эта дорога позволила вывести из Дивеева транзитный транспорт. Также недалеко от Серафимо-Дивеевского монастыря была построена перехватывающая парковка на 700 машино-мест. Прямо сейчас завершается благоустройство набережной реки Вичкинзы в Дивееве. Реку расчистили, вдоль берегов проложили пешеходные дорожки, уложили плитку, поставили фонари, лавочки и озеленили территорию. Идет благоустройство местного парка Победы и зоны отдыха у истока реки Лубинки.



Кроме того, в селе построили духовно-просветительский центр. Главгосэкспертиза России рассматривала проект второго пускового комплекса этого объекта. Также эксперты Главгосэкспертизы выдали заключения на проекты строительства Южного обхода Арзамаса и нового здания детской поликлиники в Сарове. Раньше поликлиника размещалась в одном из зданий, входящих в монастырское каре Свято-Успенской Саровской пустыни. Поскольку монастырские здания сейчас возвращаются Саровской обители, а поликлиника нуждается в большем количестве помещений, было принято решение построить для нее современное пятиэтажное здание.



Большинство же заключений государственной экспертизы на строительство и реконструкцию объектов, входящих в кластер, выдавало Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Нижегородской области. Это и Центр культурного развития в Сарове, и новое здание трапезной в Дивеевском монастыре, и реконструкция в Арзамасе улицы Гостиный ряд, прилегающей к Соборной площади, и многие другие.



Сейчас в Арзамасе уже закончен капитальный ремонт вокзалов Арзамас-1 и Арзамас-2, проводится ремонт улиц, идет реконструкция исторического центра Арзамаса. Обновляются инженерные коммуникации и создаются новые сети, идет благоустройство смотровой площадки за Воскресенским собором и реставрация самого храма.



Полным ходом идут работы и в Сарове. Здесь реставрируются объекты культурного наследия федерального значения XVIII века, восстанавливаются строения, разрушенные в середине XX века. Идет благоустройство наукограда Саров.

«География и история этой земли неразрывно связаны с именами преподобного Серафима Саровского, патриарха Сергия Страгородского, творчеством писателей Максима Горького и Аркадия Гайдара. На Серафимовой земле собрана значительная часть национального достояния страны – уникальные памятники архитектуры, произведения культуры и православные святыни», – отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подтверждая тем самым популярность, которую получит в нашей стране будущий кластер.

Прогнозируется, что благодаря его развитию, к 2030-му году туристический поток увеличится до 1,8 млн человек в год. В регионе появятся новые гостиницы и кафе, площадь озелененных территорий увеличится в два раза. Развитие кластера обеспечит появление более тысячи новых рабочих мест, также будут созданы новые инфраструктурные объекты, пешеходные маршруты и удобные схемы движения транспорта.



Подробности о создании паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» и его достопримечательностях вы можете прочитать в журнале «Вестник государственной экспертизы» № 3 за 2022 год.



Фото: Стратегия развития Нижегородской области