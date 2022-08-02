Павел Сорокин и Министр по международному сотрудничеству и развитию государственно-частного партнерства Республики Конго Дени Кристелем Сассу-Нгессо рассмотрели текущие вопросы и перспективы развития взаимодействия двух стран в сфере нефтегазового комплекса.

На встрече обсуждалась повестка предстоящего заседания Межправительственной Российско-Конголезской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле, которое состоится 21-23 сентября 2022 года в городе Браззавиль (Республика Конго).

«Мы придаём большое значение развитию торгово-экономических отношений между нашими странами и видим своей стратегической задачей в рамках деятельности Комиссии укрепление и расширение уже существующих направлений сотрудничества, проработку совместных перспективных проектов», – подчеркнул Павел Сорокин.

Первый замминистра выделил в качестве одного из перспективных проектов в нефтегазовой сфере - проект «Марин 12».

«Ключевым проектом также является строительство нефтепродуктопровода «Пуэнт-Нуар – Лутете – Малуко-Трешо», в котором примут участие российские компании. Надеемся, что сторонам-участникам проекта удастся выйти на подписание соответствующего соглашения в ближайшее время», – сказал первый замглавы Минэнерго.

Кроме того, замглавы Минэнерго России затронул вопросы сотрудничества в атомной энергетике и геологии.

В заключение Павел Сорокин пригласил конголезского Министра принять участие в Восточном экономическом форуме, который состоится 5-8 сентября 2022 года во Владивостоке.