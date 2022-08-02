В распределительные сети «Россети Юг» от возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) в январе-июне 2022 года поступило 1,7 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 33,2% больше показателя за аналогичный период 2021 года. В общей структуре отпуска в сеть доля «зеленой» энергетики составила 12,8% против 9,6% в первом полугодии прошлого года.

За первые шесть месяцев объем поставок электроэнергии ветряной генерацией составил 1,2 млрд кВт*ч (рост на 46,4%), солнечной – 235 млн кВт*ч, (рост на 7,3%), гидрогенерацией – 197 млн кВт*ч (рост на 4,3%).

Наибольший объем электроэнергии выдали в сеть генерирующие объекты, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии, в Ростовской области – 971 млн кВт*ч и Калмыкии – 401 млн кВт*ч. В тоже время в Волгоградской области объем электроэнергии от ВИЭ составил 154 млн кВт*ч, в Астраханской – 147 млн кВт*ч.

В настоящее время в Ростовской области производят электроэнергию шесть ветропарков, в Калмыкии - три ветроэлектростанции (ВЭС) и три солнечные (СЭС). В Астраханской области к 12 действующим СЭС в этом году присоединились пять ВЭС. В Волгоградской области производство энергии осуществляют шесть СЭС и одна ВЭС. В регионах присутствия «Россети Юг» к сетям подключены более 20 объектов ВИЭ-генерации.