Нарушаешь? Охранные зоны электросетей
2 августа 2022, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в ЕЭС России за семь месяцев 2022 года составило 638,2 млрд кВт•ч, что на 1,8% больше, чем в январе – июле 2021 года. В целом по России потребление составило 648,1 млрд кВт•ч, что на 1,9% больше, чем за такой же период 2021 года.
Потребление электроэнергии в ЕЭС России в январе – июле при сопоставимых с прошлым годом температурных условиях увеличилось на 2,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
С начала 2022 года выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 648,7 млрд кВт•ч, что на 1,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Выработка электроэнергии в России в целом за семь месяцев 2022 года составила 658,6 млрд кВт•ч, что также на 1,5 % больше объема выработки в январе – июле 2021 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение семи месяцев 2022 года несли ТЭС, выработка которых составила 357,0 млрд кВт•ч, что на 2,9% больше, чем в январе – июле 2021 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 118,3 млрд кВт•ч (на 4,0% меньше, чем за семь месяцев 2021 года), выработка АЭС – 128,9 млрд кВт•ч (на 1,2% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 39,9 млрд кВт•ч (на 2,9% больше показателя января – июля 2021 года).
Данные за семь месяцев 2022 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – июля 2021 года,%
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – июля 2021 года,%
|
Востока
|
28,5
|
6,9
|
25,8
|
3,7
|
Сибири
|
126,2
|
0,8
|
129,5
|
3,1
|
Урала
|
151,1
|
1,5
|
150,2
|
2,2
|
Средней Волги
|
66,7
|
0,0
|
63,8
|
–0,4
|
Центра
|
142,5
|
–0,2
|
148,2
|
1,0
|
Северо-Запада
|
66,1
|
1,1
|
56,4
|
1,0
|
Юга
|
67,7
|
5,9
|
64,2
|
2,7
Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 2022 года составило 81,9 млрд кВт•ч, что на 0,2% меньше объема потребления за июль 2021 года. Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле при сопоставимых с прошлым годом температурных условиях увеличилось на 0,7% по сравнению с июлем 2021 года.
Среднемесячная температура воздуха по ЕЭС России в июле текущего года составила 19,8 °C, что на 0,9 °C ниже ее значения в том же месяце 2021 года.
Потребление электроэнергии в июле 2022 года в целом по России составило 83,1 млрд кВт•ч, что так же на 0,2% меньше аналогичного показателя 2021 года.
В июле 2022 года электростанции ЕЭС России выработали 82,5 млрд кВт•ч, что на 1,0% меньше, чем в июле 2021 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2022 года составила 83,7 млрд кВт•ч, что так же на 1,0% меньше выработки в июле прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 42,7 млрд кВт•ч, что на 1,6% больше, чем в июле 2021 года. Выработка ГЭС за месяц составила 17,0 млрд кВт•ч (на 9,9% меньше уровня 2021 года), выработка АЭС – 16,9 млрд кВт•ч (на 1,0% меньше уровня 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,4 млрд кВт•ч (на 7,0% больше уровня 2021 года).
Значительное снижение выработки ГЭС связано с крайне маловодной гидрологической обстановкой в бассейне Енисейского каскада ГЭС. Суммарная выработка каскада ГЭС (Саяно-Шушенской, Майнской, Красноярской) в июле на 60,4% меньше факта выработки в июле прошлого года.
Максимум потребления мощности ЕЭС России в июле 2022 года зафиксирован 11 июля в 14:00 по московскому времени и составил 123 027 МВт, что ниже максимума потребления мощности в июле 2021 года на 3 112 МВт (2,5%).
Данные за июль 2022 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно июля 2021 года,%
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно июля 2021 года,%
|
Востока
|
3,5
|
5,9
|
3,0
|
2,6
|
Сибири
|
16,1
|
1,3
|
16,6
|
4,8
|
Урала
|
19,8
|
0,7
|
19,6
|
1,1
|
Средней Волги
|
8,5
|
1,7
|
8,4
|
–2,8
|
Центра
|
17,9
|
–6,0
|
18,8
|
–2,1
|
Северо-Запада
|
7,7
|
–2,0
|
6,7
|
–0,6
|
Юга
|
9,0
|
–2,6
|
8,8
|
–6,0
Снижение потребление в ОЭС Юга в основном связано с влиянием температурного фактора. В целом по ОЭС среднесуточная температура июля была почти на 3 °C ниже, чем в июле прошлого года. При этом в ряде регионов отклонение температуры в июле составило 4,5 °C. Потребление электроэнергии в ОЭС Юга в июле при сопоставимых с прошлым годом температурных условиях снизилось на 1,5% по сравнению с июлем 2021 года.
На снижение потребления в ОЭС Средней Волги повлияло уменьшение потребления автомобильными заводами и предприятиями транспортировки газа, в ОЭС Центра – металлургическими компаниями, железнодорожным транспортом и коммунально-бытовой нагрузки.
Рост потребления в ОЭС Сибири обусловлен увеличением потребления Тайшетским алюминиевым заводом, железнодорожным транспортом, предприятиями добычи и транспортировки нефти и газа, центрами обработки данных, в ОЭС Востока – предприятиями по добыче угля, золота и алмазов, транспортировки нефти, железнодорожного транспорта.
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
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