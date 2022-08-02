По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в ЕЭС России за семь месяцев 2022 года составило 638,2 млрд кВт•ч, что на 1,8% больше, чем в январе – июле 2021 года. В целом по России потребление составило 648,1 млрд кВт•ч, что на 1,9% больше, чем за такой же период 2021 года.

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в январе – июле при сопоставимых с прошлым годом температурных условиях увеличилось на 2,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

С начала 2022 года выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 648,7 млрд кВт•ч, что на 1,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Выработка электроэнергии в России в целом за семь месяцев 2022 года составила 658,6 млрд кВт•ч, что также на 1,5 % больше объема выработки в январе – июле 2021 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение семи месяцев 2022 года несли ТЭС, выработка которых составила 357,0 млрд кВт•ч, что на 2,9% больше, чем в январе – июле 2021 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 118,3 млрд кВт•ч (на 4,0% меньше, чем за семь месяцев 2021 года), выработка АЭС – 128,9 млрд кВт•ч (на 1,2% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 39,9 млрд кВт•ч (на 2,9% больше показателя января – июля 2021 года).

Данные за семь месяцев 2022 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно января – июля 2021 года,% Потребление, млрд кВт•ч Относительно января – июля 2021 года,% Востока 28,5 6,9 25,8 3,7 Сибири 126,2 0,8 129,5 3,1 Урала 151,1 1,5 150,2 2,2 Средней Волги 66,7 0,0 63,8 –0,4 Центра 142,5 –0,2 148,2 1,0 Северо-Запада 66,1 1,1 56,4 1,0 Юга 67,7 5,9 64,2 2,7

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 2022 года составило 81,9 млрд кВт•ч, что на 0,2% меньше объема потребления за июль 2021 года. Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле при сопоставимых с прошлым годом температурных условиях увеличилось на 0,7% по сравнению с июлем 2021 года.

Среднемесячная температура воздуха по ЕЭС России в июле текущего года составила 19,8 °C, что на 0,9 °C ниже ее значения в том же месяце 2021 года.

Потребление электроэнергии в июле 2022 года в целом по России составило 83,1 млрд кВт•ч, что так же на 0,2% меньше аналогичного показателя 2021 года.

В июле 2022 года электростанции ЕЭС России выработали 82,5 млрд кВт•ч, что на 1,0% меньше, чем в июле 2021 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2022 года составила 83,7 млрд кВт•ч, что так же на 1,0% меньше выработки в июле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 42,7 млрд кВт•ч, что на 1,6% больше, чем в июле 2021 года. Выработка ГЭС за месяц составила 17,0 млрд кВт•ч (на 9,9% меньше уровня 2021 года), выработка АЭС – 16,9 млрд кВт•ч (на 1,0% меньше уровня 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,4 млрд кВт•ч (на 7,0% больше уровня 2021 года).

Значительное снижение выработки ГЭС связано с крайне маловодной гидрологической обстановкой в бассейне Енисейского каскада ГЭС. Суммарная выработка каскада ГЭС (Саяно-Шушенской, Майнской, Красноярской) в июле на 60,4% меньше факта выработки в июле прошлого года.

Максимум потребления мощности ЕЭС России в июле 2022 года зафиксирован 11 июля в 14:00 по московскому времени и составил 123 027 МВт, что ниже максимума потребления мощности в июле 2021 года на 3 112 МВт (2,5%).

Данные за июль 2022 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно июля 2021 года,% Потребление, млрд кВт•ч Относительно июля 2021 года,% Востока 3,5 5,9 3,0 2,6 Сибири 16,1 1,3 16,6 4,8 Урала 19,8 0,7 19,6 1,1 Средней Волги 8,5 1,7 8,4 –2,8 Центра 17,9 –6,0 18,8 –2,1 Северо-Запада 7,7 –2,0 6,7 –0,6 Юга 9,0 –2,6 8,8 –6,0

Снижение потребление в ОЭС Юга в основном связано с влиянием температурного фактора. В целом по ОЭС среднесуточная температура июля была почти на 3 °C ниже, чем в июле прошлого года. При этом в ряде регионов отклонение температуры в июле составило 4,5 °C. Потребление электроэнергии в ОЭС Юга в июле при сопоставимых с прошлым годом температурных условиях снизилось на 1,5% по сравнению с июлем 2021 года.

На снижение потребления в ОЭС Средней Волги повлияло уменьшение потребления автомобильными заводами и предприятиями транспортировки газа, в ОЭС Центра – металлургическими компаниями, железнодорожным транспортом и коммунально-бытовой нагрузки.

Рост потребления в ОЭС Сибири обусловлен увеличением потребления Тайшетским алюминиевым заводом, железнодорожным транспортом, предприятиями добычи и транспортировки нефти и газа, центрами обработки данных, в ОЭС Востока – предприятиями по добыче угля, золота и алмазов, транспортировки нефти, железнодорожного транспорта.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.