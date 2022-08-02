В июле текущего года энергоблоки Ростовской АЭС выработали свыше 2,678 млрд кВтч, обеспечив электроэнергией и теплом надёжное энергоснабжение потребителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Всего с начала текущего года атомной станцией выработано более 21 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 2 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выработанная с начала года электроэнергия атомной станции позволила сохранить более 10 тыс. тонн угля или порядка 1600 млн куб. м природного газа, необходимых для производства такого же количества электроэнергии. Это предотвратило попадание в атмосферу свыше 10 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива.

Ростовская АЭС является гарантом энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией, вырабатываемой Ростовской АЭС.

В настоящее время энергоблоки №1, №2, №3 атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Энергоблок №4 Ростовской АЭС остановлен 17 июля для проведения планово-предупредительного ремонта продолжительностью 43 суток.

Федеральной антимонопольной службой России на 2022 год для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии в объёме 32,62 млрд кВтч.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.