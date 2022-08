Системный оператор Великобритании National Grid ESO (NGESO) в рамках документа «Сценарии будущей энергетики 2022» (Future Energy Scenarios 2022, FES 2022) рассмотрел четыре различных, заслуживающих доверия пути развития энергетики в период с настоящего момента до 2050 г. В документе отмечено, что снизить зависимость от импорта энергоносителей и обеспечить наибольшие выгоды помогут: стратегическое инвестирование в инфраструктуру для обеспечения развития «чистой» энергетики, повышение эффективности и гибкости энергосистемы и реформирование оптового рынка электроэнергии. Все это также поможет оградить экономику от геополитических потрясений и позволит правительству достичь поставленной цели по нулевому уровню вредных выбросов (Net Zero 2050).

В рамках FES 2022 исследуется, как различные части энергетической системы могут помочь в снижении уровня вредных выбросов с помощью внедрения интеллектуальных и цифровых технологий, электрификации, внедрения новых возможностей использования водорода или внедрения технологий использования и хранения углерода в промышленных кластерах. В каждом сценарии учитывается, сколько энергии может понадобиться и откуда она может взяться, чтобы попытаться составить представление о различных решениях, которые могут потребоваться.

Четыре, рассмотренных в документе сценария будущей энергетики, охватывают различные степени декарбонизации:

В сценарии «Трансформация энергосистемы» («System Transformation»), и в сценарии «Трансформация потребителей» («Consumer Transformation») целевые показатели «Net Zero 2050» достигаются к 2050 г., но разными путями. Сценарий «Трансформация энергосистемы» фокусируется на использовании большего количества водорода, в том числе для отопления, наряду с обеспечением энергетической гибкости. В сценарии «Трансформация потребителей» основной упор делается на электрификацию отопления и более быстрый переход к энергоэффективным домам при поддержке гибкого потребления. Существуют также различные уровни социальных изменений, причем «Трансформация потребителей» предполагает более высокий уровень таких изменений, хотя в той или иной степени они рассматриваются как необходимые в обоих сценариях.

Сценарий «Ведущий путь» («Leading the Way») – самый амбициозный путь достижения целевых показателей «Net Zero 2050» до 2050 г. – включает в себя увеличение инвестиций в возобновляемые технологии, строительство дополнительных накопителей для избыточной электроэнергии и создание более интеллектуальной и гибкой энергетической системы. Это подразумевает электрификацию и использование водорода, получаемого в основном путем электролиза. Данный сценарий также предполагает развитие систем прямого улавливания двуокиси углерода из воздуха и ее хранение (direct air carbon capture and storage, DACCS), а также самые высокие уровни изменения образа жизни общества.

Сценарий «Отставание от нормы» («Falling Short») предусматривает самый низкий достоверный уровень декарбонизации. Энергетический сектор не достигнет целевых показателей «Net Zero 2050» к 2050 г., но почти достигнет предыдущей цели Великобритании по сокращению выбросов парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 г.

Публикуемые ежегодно с 2011 г., детальные «Сценарии будущей энергетики» призваны помочь правительству и отрасли принять решения по декарбонизации электроэнергетической системы к 2035 г., а также внести свой вклад в достижение целевых показателей «Net Zero 2050». В FES 2022 учитывается ряд факторов, включая изменение спроса на энергию, поведение потребителей, рынок электроэнергии, общий энергетический баланс страны и энергетическая гибкость энергосистемы для адаптации к колебаниям спроса и предложения.

Правительство представило законопроект об энергетической безопасности − Energy Security Bill, который призван диверсифицировать энергоснабжение Великобритании, чтобы покончить с зависимостью от импорта энергоносителей путем перехода к более «чистой» и доступной национальной энергетической системе. Меры, изложенные в более амбициозных направлениях в FES 2022, помогут в достижении поставленных Energy Security Bill целей.

Energy Security Bil также предусмотрено создание независимого Системного оператора будущего (Future Systems Operator, FSO), который будет использовать комплексный системный подход, работая с газом, электроэнергией и развивающимися рынками, такими как рынок водорода и системы улавливания, использования и хранения углерода (carbon capture utilisation and storage, CCUS).

Системный оператор будет выполнять роль «руководящего центра» («guiding mind») и NGESO этим летом уже опубликовал серию аналитических материалов, в том числе документ «Путь к 2030 году» («Pathway to 2030»), который включает отчет о комплексном проектировании электрической сети («Holistic Network Design report»), включающий обзор инфраструктуры, необходимой для подключения будущих объектов генерации на базе возобновляемых источников энергии, что может сэкономить потребителям £ 5 млрд, а также «Отчет о рыночной реформе для достижения чистого нуля» («Net Zero Market Reform CCUS report»), в котором обосновывается необходимость рыночной реформы, перехода к системе локального ценообразования для достижения целевых показателей «Net Zero 2050» при значительно меньших затратах для промышленности и потребителей.

