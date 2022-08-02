Россия спешно собралась строить железную дорогу между Приморским краем и Китаем. Как сообщают “Ведомости” со ссылкой на Минтранс РФ, согласно проекту министерства, в России могут построить всего семь жд-сообщений на сумму более 30 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Проекты предусматривают организацию трех новых пунктов пропуска через границу России с сопредельными странами. Помимо этого возможна прокладка 369 километров путей на территории России и трех тысяч километров железных дорог в Казахстане, Монголии и КНР.

Как следует из доклада Минстранса, поводом для спешки стало ухудшение взаимоотношений с некоторыми странами Запада, из-за чего внушительная часть логистики была “перенесена” в сторону Китая и Дальнего Востока. Однако имеющаяся инфраструктура оказалась не в состоянии удовлетворить потребности экономики, что создает риски для импорта и экспорта страны.

По оценке “Ведомостей”, в Приморье планируется создание жд-путей от Лесозаводска до Хулиня длиной 56 километров. О проекте заговорили еще в далеком 2005 году, но работы так и не начались.

Также федеральное издание отмечает, что крупнейшим проектом Минтранса станет новый международный транспортный коридор Россия — Монголия — Китай. Он предполагает строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино (через Туву и Красноярский край), чтобы затем через Монголию связать с Китаем Транссибирскую магистраль.

Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia