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В зоне подъезда к Биржевому мосту появится подземный пешеходный переход

В зоне подъезда к Биржевому мосту появится подземный пешеходный переход

2 августа 2022, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Санкт-Петербурге появится подземный пешеходный переход в зоне подъезда к Биржевому мосту под площадью академика Лихачева, сообщает RosTender.info.

Проектированием и строительством объекта займется победитель открытого конкурса. Дирекция транспортного строительства принимает заявки на участие до 24 августа. С подрядчиком заключат государственный контракт на 419,9 млн рублей в соответствии с адресной инвестиционной программой по отрасли «Дорожное хозяйство».

Ожидается, что проект будет готов к октябрю этого года, а строительство пешеходного перехода завершится не позднее конца октября 2024 года.

Фото: pexels.com

Источник: Ростендер

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