В Санкт-Петербурге появится подземный пешеходный переход в зоне подъезда к Биржевому мосту под площадью академика Лихачева, сообщает RosTender.info.

Проектированием и строительством объекта займется победитель открытого конкурса. Дирекция транспортного строительства принимает заявки на участие до 24 августа. С подрядчиком заключат государственный контракт на 419,9 млн рублей в соответствии с адресной инвестиционной программой по отрасли «Дорожное хозяйство».

Ожидается, что проект будет готов к октябрю этого года, а строительство пешеходного перехода завершится не позднее конца октября 2024 года.

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