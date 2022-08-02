Нулевой травматизм: реальная цель или модный тренд?
2 августа 2022, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Санкт-Петербурге появится подземный пешеходный переход в зоне подъезда к Биржевому мосту под площадью академика Лихачева, сообщает RosTender.info.
Проектированием и строительством объекта займется победитель открытого конкурса. Дирекция транспортного строительства принимает заявки на участие до 24 августа. С подрядчиком заключат государственный контракт на 419,9 млн рублей в соответствии с адресной инвестиционной программой по отрасли «Дорожное хозяйство».
Ожидается, что проект будет готов к октябрю этого года, а строительство пешеходного перехода завершится не позднее конца октября 2024 года.
Фото: pexels.com
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