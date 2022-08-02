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ДРСК повышает надежность электроснабжения населенных пунктов Хасанского района

ДРСК повышает надежность электроснабжения населенных пунктов Хасанского района

2 августа 2022, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО, МИРЭК, ДФО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "ДРСК"

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Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) проводят масштабную реконструкцию распределительных электрических сетей на территории Хасанского муниципального района. Работы ведутся в рамках реализации программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК).

Модернизация энергообъектов в Хасанском районе включает в себя комплексную замену опор и провода на линиях электропередачи, чистку просеки и установку новых трансформаторных подстанций.

В настоящий момент энергетики проводят работы по реконструкции фидера №25 от подстанции 110 кВ «Троица». Всего в этом году планируется выполнить работы по реконструкции почти 40 км линий электропередачи с установкой 18 трансформаторных подстанций. Также на территории муниципалитета производится механическая и ручная чистка просеки. Всего в этом году будет расчищено более 100 га просеки на 8 линиях электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ.

В прошлом году в рамках программы МиРЭК в п. Витязь были заменены 4 трансформаторные подстанции, 0,8 километра провода, установлено 35 новых опор.  В п. Андреевка заменено более 4 км провода и установлено более 100 новых опор. В п. Рисовая Падь заменено более 0,5 км провода. В п. Рыбачий реконструировано более 3 км провода и установлено более 40 опор, заменена трансформаторная подстанция. В с. Цуканово заменено более 1,5 км провода, установлено более 40 опор и заменена трансформаторная подстанция.

Кроме этого, энергетики установили 18 реклоузеров на 6 воздушных линиях электропередачи 10 кВ в Хасанском районе.  Реклоузеры – специальные устройства, которые позволяют значительно повысить надежность показателей сети путём мгновенного переключения электроснабжения в распределительной сети, а также определять удаленно поврежденный участок сети.

В связи с проведением работ на линиях электропередачи возможны временные ограничения электроснабжения потребителей. Это вынужденная мера для безопасного проведения работ. Такие ограничения заранее согласуются с администрациями населённых пунктов, информация передаётся в ЕДДС. Энергетики Приморских электрических сетей просят жителей края учитывать информацию о плановых отключениях и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напомним, программа МиРЭК реализуется приморским филиалом ДРСК на территории края с 2021 года и рассчитана на 5 лет. Программа МиРЭК была разработана в конце 2020 года после прохождения ледяного дождя. Общий объем выделенных на реализацию МиРЭК средств составит 15,3 млрд рублей.

Источник: АО "ДРСК"

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