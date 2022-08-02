В филиале «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» завершилась первая сессия из цикла обучающих тренингов по изучению концепции «Vizion Zero» и развитию навыков нулевого травматизма. Почти 500 специалистов районных структурных и производственных подразделений под руководством 18 дипломированных тренеров в течение пяти дней осваивали новые методы сохранения жизни и здоровья работников на всех уровнях производства.

«Vision Zero» или «Нулевой травматизм» является новым подходом к обеспечению безопасности персонала. Семь «золотых правил» концепции (лидерство, контроль рисков, разработка целевых программ, создание и обеспечение системы безопасности и гигиены труда, развитие профессиональных навыков, мотивация персонала), а также методика «5 шагов» направлены на профилактику несчастных случаев, выстраивание горизонтали поведенческого аудита.

Сессия получила высокую оценку со стороны самых опытных специалистов филиала, которые по-новому взглянули на методы командной работы.

«Тренинг действительно полезный и интересный. Для себя лично отметил, что новый взгляд и новые способы решения существующих проблем в области соблюдения требований охраны труда соответствуют духу времени. Концепция позволит каждому оценить действия в прошлом и задуматься о том, как вести себя в будущем. Особенно важным считаю обмен опытом с коллегами из других филиалов «Россети Северный Кавказ», – отметил главный инженер Майских районных электрических сетей Андрей Дорохов.

«С нами и раньше проводилась работа по соблюдению требований охраны труда – и при проведении инструктажей, и в Дни охраны труда, и при повышении квалификации. Но именно такая форма подачи информации – с элементами игровой практики и дискуссиями - заставляет быть вовлеченным совершенно на другом уровне», – считает диспетчер оперативно-диспетчерской группы по участку коммунальных электрических сетей г. Баксана Руслан Абитов.