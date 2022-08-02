Конференция проводится с 2015 года и является одним из главных отраслевых событий в электроэнергетике РФ.

VII Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», организованная ГК «Россети» и журналом «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» прошла в период 13-14 июля 2022 года.

Помимо очного присутствия зарубежные участники конференции имели возможность присутствовать на ней в онлайн-формате: трансляция докладов велась на русском и английском языках. Подобный гибридный формат участия позволил собрать рекордное для мероприятия число докладчиков и слушателей — 820 человек.

Конференция проводилась при содействии: Электроэнергетический Совет СНГ, НИУ «МЭИ», ИСЭМ СО РАН.