Нулевой травматизм: реальная цель или модный тренд?
2 августа 2022, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Конференция проводится с 2015 года и является одним из главных отраслевых событий в электроэнергетике РФ.
VII Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», организованная ГК «Россети» и журналом «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» прошла в период 13-14 июля 2022 года.
Помимо очного присутствия зарубежные участники конференции имели возможность присутствовать на ней в онлайн-формате: трансляция докладов велась на русском и английском языках. Подобный гибридный формат участия позволил собрать рекордное для мероприятия число докладчиков и слушателей — 820 человек.
Конференция проводилась при содействии: Электроэнергетический Совет СНГ, НИУ «МЭИ», ИСЭМ СО РАН.
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