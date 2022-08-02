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Представители НИК В3 РНК СИГРЭ принял участие в работе VII Международной научно-технической конференции "Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей"

Представители НИК В3 РНК СИГРЭ принял участие в работе VII Международной научно-технической конференции Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей

2 августа 2022, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Конференция проводится с 2015 года и является одним из главных отраслевых событий в электроэнергетике РФ.

VII Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», организованная ГК «Россети» и журналом «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» прошла в период 13-14 июля 2022 года.

Помимо очного присутствия зарубежные участники конференции имели возможность присутствовать на ней в онлайн-формате: трансляция докладов велась на русском и английском языках. Подобный гибридный формат участия позволил собрать рекордное для мероприятия число докладчиков и слушателей — 820 человек.

Конференция проводилась при содействии: Электроэнергетический Совет СНГ, НИУ «МЭИ», ИСЭМ СО РАН.

Источник: РНК СИГРЭ

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