За первое полугодие 2022 года специалисты «Россети Ленэнерго» провели на энергооборудовании 1 908 работ под напряжением - без отключения потребителей от электроэнергии. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Работы проводились на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ во всех районах Ленинградской области. Преимущественно мероприятия были направлены на подключение новых потребителей.

Для подготовки персонала и безопасного производства работ без снятия напряжения «Россети Ленэнерго» реализуют комплексную учебную программу. За первые 6 месяцев текущего года курс обучения прошли 134 специалиста, всего к данному виду работ допущены 637 работников компании.

В настоящее время в «Учебном комплексе» «Россети Ленэнерго» создаются специализированные учебные полигоны для отработки навыков производства работ на электрических сетях без снятия напряжения. Площадка будет оборудована специализированными пультами управления, которые подают безопасное напряжение и при неправильных действиях указывают на допущенную ошибку. Полностью завершить монтаж макета и запустить новый учебный курс планируется этой осенью.

Работы под напряжением – перспективное направление в электросетевом комплексе. Благодаря этой технологии энергетики могут в сжатые сроки вести работы на энергооборудовании без отключения потребителей от электроэнергии, что особенно важно для социально значимых объектов и предприятий с непрерывным циклом производства.

Работы проводятся с соблюдением всех требований безопасности, с использованием специальных изолирующих инструментов и спецтехники - автогидроподъемников с изолированным звеном.

В 2021 году специалисты «Россети Ленэнерго» провели 2 755 работ под напряжением преимущественно на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ в Красносельском и Пушкинском районах Петербурга, а также в Кингисеппском, Лужском, Гатчинском и Волосовском районах Ленобласти.