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Встреча Александра Новака с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым

Встреча Александра Новака с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым

2 августа 2022, 17:45
Рубрика: Встречи
Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, ИНГУШЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика Металлургия Транспорт 
Источник: government.ru

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В ходе встречи обсуждалось социально-экономическое развитие республики, в том числе ход реализации прорывных проектов и повышение транспортной доступности региона.

Состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства Александра Новака с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым.

На встрече обсуждались меры по дальнейшему социально-экономическому развитию региона, а также исполнение бюджета республики. Речь шла о ходе реализации прорывных проектов, утверждённых Председателем Правительства, среди которых курорт «Армхи», индустриальный парк стройматериалов «Джейрах», алюминиевый кластер «Магас», объекты солнечной генерации. Также было отмечено, что продолжается работа над транспортной доступностью региона. Увеличилось количество межрегиональных рейсов из аэропорта Магас – добавлены маршруты в Сочи, Самару, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск.

Источник: government.ru

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