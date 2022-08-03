Более 6,7 тыс. человек, детские сады, школы, районная больница в Курской области остались без электроснабжения из-за повреждения оборудования на трансформаторной подстанции в городе Щигры, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Под отключение [электроснабжения] попали 142 дома, население 6 777 человек, три детских сада, одна школа, центральная районная больница города Щигры. Дежурные бригады направлены на восстановительные работы электросетей", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, отключение электроснабжения произошло в результате повреждения оборудования на трансформаторной подстанции в городе Щигры.