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3 августа 2022, 17:15
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, КУРСКЭНЕРГО, РОССЕТИ ЦЕНТР
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ТАСС
Более 6,7 тыс. человек, детские сады, школы, районная больница в Курской области остались без электроснабжения из-за повреждения оборудования на трансформаторной подстанции в городе Щигры, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Под отключение [электроснабжения] попали 142 дома, население 6 777 человек, три детских сада, одна школа, центральная районная больница города Щигры. Дежурные бригады направлены на восстановительные работы электросетей", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, отключение электроснабжения произошло в результате повреждения оборудования на трансформаторной подстанции в городе Щигры.
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