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К Научно-исследовательскому центру "Бирюч" построят подъездную дорогу

К Научно-исследовательскому центру Бирюч построят подъездную дорогу

3 августа 2022, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Белгородской области ищут подрядчика для строительства подъездной автомобильной дороги к Научно-исследовательскому центру «Бирюч» в Красногвардейском районе, сообщает RosTender.info. Администрация принимает заявки на участие в тендере до 11 августа, начальная цена муниципального контракта составит 220 млн рублей.

Строительные работы пройдут в селе Малобыково. Ожидается, что это будет двухполосная дорога длиной 1,3 км. Ширина проезжей части составит шесть метров, ширина обочины – два метра. Скорость движения автомобилей не должна будет превышать 80 км/час.
Дорога будет готова к осени 2023 года. Ее создание будет профинансировано за счет бюджета района.

Фото: pexels.com

Источник: Ростендер

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