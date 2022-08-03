В Белгородской области ищут подрядчика для строительства подъездной автомобильной дороги к Научно-исследовательскому центру «Бирюч» в Красногвардейском районе, сообщает RosTender.info. Администрация принимает заявки на участие в тендере до 11 августа, начальная цена муниципального контракта составит 220 млн рублей.

Строительные работы пройдут в селе Малобыково. Ожидается, что это будет двухполосная дорога длиной 1,3 км. Ширина проезжей части составит шесть метров, ширина обочины – два метра. Скорость движения автомобилей не должна будет превышать 80 км/час.

Дорога будет готова к осени 2023 года. Ее создание будет профинансировано за счет бюджета района.

Фото: pexels.com