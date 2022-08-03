Минэнерго решило выбрать проект новой ТЭС без конкурса

Как выяснил “Ъ”, правкомиссия по энергетике рекомендовала без проведения конкурса назначить «Интер РАО» строителем новой ТЭС в Бодайбинском районе Иркутской области. Для энергоснабжения Восточного полигона компания хочет построить газовую ТЭС на 500 МВт к лету 2028 года. Строительством станции также интересовались En+, «Т Плюс» и «Росатом», но Минэнерго рекомендовало выбрать «Интер РАО» из-за высокой степени проработки проекта. Отказ от конкурса приведет к росту цены станции и увеличению сроков строительства, считают аналитики.

Правительственная комиссия рекомендовала назначить «Интер РАО» единственным строителем новой ТЭС для покрытия энергодефицита в Бодайбинском районе. Комиссия выбрала именно эту компанию, учитывая ее «высокую степень готовности к реализации проекта», говорится в документах к заседанию (“Ъ” их видел). Проект строительства станции должны были выбрать на открытом конкурсе по наименьшей цене. Однако на заседании правкомиссии 2 августа Минэнерго рекомендовало отказаться от конкурса и в ручном режиме выбрать «Интер РАО» в качестве исполнителя проекта.

Новая генерация и сети в Бодайбинском районе нужны для энергоснабжения расширенных участков Транссиба и БАМа.

«Интер РАО» хочет построить два энергоблока на газовых турбинах. Компания предлагает три варианта проекта: станция мощностью 480 МВт на турбинах модели 6F.03 производства «Русских газовых турбин» (СП «Интер РАО и GE), станция на 460 МВт на турбинах ГТЭ-170 «Силовых машин» или на турбинах MGT-70 иранской Mapna. Дата запуска — 1 июля 2028 года. Предполагается, что вложения в строительство будут окупаться через обязательные платежи потребителей всей страны.

Новая станция должна быть расположена в Бодайбинском или Мамско-Чуйском районе Иркутской области, либо в Мирнинском районе Якутии, либо в Муйском районе Бурятии. Проект также предполагает строительство резервного топливного хозяйства и двух магистральных газопроводов.

“Ъ” направил запрос в «Интер РАО» и в Минэнерго.

Судя по материалам Минэнерго к заседанию, на строительство генерации претендовали еще три компании. Речь о проекте En+ по строительству Тельмамской ГЭС, но продолжительность строительства объекта может занять 10 лет. «Росатом» предлагает построить малую АЭС на девяти установках РИТМ-200Н общей мощностью 495 МВт с вводом с 2030 по 2033 годы. Компания «Т Плюс» хотела строить ТЭС на газовых турбинах ГТЭ-170 «Силовых машин» или на паровых турбинах Уральского турбинного завода, но даты запуска проекта не определены.

Весной «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) проводил конкурс проектов новой ТЭС в Бодайбинском районе. Как сообщал “Ъ” 4 марта, «Интер РАО» была единственным участником конкурса с ценой «выше рыночных аналогов». Однако компания, по сведениям “Ъ”, отозвала свою заявку, поскольку из-за санкций возникли проблемы с поставкой турбин GE. Официально сообщалось, что конкурс не состоялся и будет проведет позднее.

В документах к правкомиссии нет данных о цене станции «Интер РАО». Ранее предварительная стоимость оценивалась в 64,9 млрд руб.

Правкомиссия поручила Минэнерго разработать необходимые проекты постановлений правительства для определения условия оплаты энергомощности новой станции. Из документов следует, что основная стоимостная нагрузка должна лечь на целевых потребителей электроэнергии, планирующих увеличить спрос в регионе. Среди якорных потребителей — ОАО РЖД (потребление вырастет до 284 МВт•ч в 2031 году), «Полюс Сухой Лог» (252 МВт•ч к 2031 году), «Иркутская нефтяная компания» (215 МВт•ч в 2031 году) и «Газпром» (56,5 МВт•ч).

«Учитывая отсутствие конкурса и необходимости привлекать инвестора, а также отсутствие ценовых ограничений, доходность по проекту необходимо снизить или отменить и провести его публичный независимый технологический и ценовой аудит», — заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии».

По оценкам независимого аналитика Юрия Мельникова, стоимость проекта станции может составить 60 млрд руб. без НДС и без учета инфраструктуры.

Отказ от конкурса всегда увеличивает стоимость и сроки реализации проектов, отмечает аналитик. Чтобы успеть ввести ТЭС в июле 2028 года, нужно уже сейчас заканчивать проектирование, для которого входными параметрами являются характеристики основного оборудования, прежде всего, газовых турбин.

Вариант с ГТЭ-170 «Силмаша» выглядит самым рискованным: пока нет речи о готовом к коммерческой эксплуатации оборудовании, а обкатку готовой машины разумнее делать на существующих ТЭС с возможностью резервирования. Риски варианта с 6F.03 зависят от возможностей поставить нужное количество турбин и обеспечить их сервисом. Иранские MGT-70 не поставляли в Россию, но их характеристики наверняка близки к аналогам Siemens и Ansaldo, наиболее распространенным в РФ, отмечает он.

Полина Смертина