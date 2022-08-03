В Подмосковье загорелся склад Ozon

Пожар произошел на складе в Истре, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре на складе в селе Петровское Истринского района поступило в 12:30. Площадь возгорания составляет 50 тыс. кв. м при общей площади склада в 40 тыс. кв. м. Из здания эвакуировались 1 тыс. человек. Пожарные приступили к тушению.

Один человек погиб, тринадцать пострадали в результате пожара, двоих госпитализировали, сообщили в Центре медицины катастроф. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада, отметили в пресс-службе Ozon. Там добавили, что на месте также дежурят службы скорой помощи.

На видео в соцсетях, которые публикуют очевидцы пожара, горит один из торцов склада. Столб дыма поднимается на несколько сотен метров. На складе обрушилась кровля и стена.

По данным из открытых источников, склад "Озон Новая Рига" принадлежит компании ООО "Интернет решения" (Ozon).

Тушение пожара

МЧС наращивает группировку на тушении пожара. К складу направили пожарных из Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

"Для тушения пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Сейчас на месте происшествия работают более 150 человек и порядка 40 единиц техники", - сказали в пресс-службе. На месте уже работают два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

К пожару прибыли два заместителя главы МЧС России. "Для координации действий по тушению пожара на место прибыли первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов", - сказали в пресс-службе ведомства.

К тушению привлекли пожарный поезд со станции Бекасово-Сортировочное.

"Для тушения пожара на складе в городском округе Истра задействован пожарный поезд со станции Бекасово-Сортировочное. В составе поезда три цистерны и вагон - насосная станция. Экипаж состоит из пяти человек. Пожарный поезд вмещает 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя, длина пожарных рукавов - 1,2 тыс. м", - говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Уточняется, что угрозы для объектов ОАО "РЖД" нет.

Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что пожарные пытаются отстоять от огня часть горящего склада и не допустить возгорания легковоспламеняющихся жидкостей на верхних этажах.

"В одной части склада хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, и если туда дойдет огонь, склады мы с вами не удержим, но будем надеяться, что ребята отстоят. Наша главная задача - не пропустить огонь внизу, где мы его задержали", - сказал он.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь возгорания составляет 35 тыс. кв. м. В ведомстве для тушения планировали привлечь вертолеты Московского авиационного центра. В пресс-службе Ozon также ранее сообщали, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

