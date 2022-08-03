Нулевой травматизм: реальная цель или модный тренд?
3 августа 2022, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для строительства здания общеобразовательной школы на 1125 мест в поселке Парголово, сообщает RosTender.info. Фонд капитального строительства и реконструкции принимает заявки на участие в открытом конкурсе до 25 августа. С победителем заключат государственный контракт на 1,8 млрд рублей.
Согласно проекту, школу возведут в районе Ольгинской дороги, северо-восточнее дома №4А по Заречной улице. В составе предусмотрено 44 класса по 25-26 человек. Помимо учебных классов, учащиеся смогут посещать два бассейна, тренажерный зал, библиотеку и учебно-производственные мастерские.
Конечный срок выполнения работ по контракту – не позднее конца июня 2024 года. Строительство будет профинансировано за счет бюджета города.
Фото: pexels.com
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