Во Францию доставлена большая партия сильноточных шинопроводов

Крупная партия российского оборудования доставлена во Францию на площадку строящегося международного термоядерного реактора ИТЭР. Об этом в среду сообщила пресс-служба Проектного центра ИТЭР (Росатом).

"Двадцать пятая партия российского электротехнического оборудования успешно доставлена на площадку сооружения международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Францию", - говорится в сообщении.

Как уточняется, доставлена большая партия сильноточных шинопроводов, обеспечивающих подведение мощности к сверхпроводниковым катушкам магнитной системы ИТЭР и рассчитанных на длительное протекание постоянного тока величиной 55 кА. Кроме того, в состав поставки вошли специально разработанные коммутационные аппараты, энергопоглощающие резисторы, а также оборудование систем управления и охлаждения. Все это оборудование относится к одной из важнейших систем будущей установки - электропитания, без которой невозможно получение первой плазмы на реакторе, подчеркивается в сообщении Проектного центра ИТЭР.

Особо отмечается, что коммутационная аппаратура, шинопроводы и энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР - самое дорогое оборудование и при этом одно из самых технически сложных в структуре российских обязательств по проекту ИТЭР.

ИТЭР - проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), неподалеку от Марселя. Задача проекта - в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов.