Нулевой травматизм: реальная цель или модный тренд?
3 августа 2022, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЧЕЧЕНЭНЕРГО, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ТАСС
Компания "Чеченэнерго" может получить субсидию в размере 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ для возмещения затрат, направленных на восстановление распределительных сетей Чечни и повышение надежности энергоснабжения региона. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, опубликованном на портале нормативных правовых актов.
"Проект постановления правительства Российской Федерации предусматривает предоставление субсидии из резервного фонда правительства Российской Федерации акционерному обществу "Чеченэнерго" в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по восстановлению распределительных сетей электроснабжения потребителей Чеченской Республики, имея в виду повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Чеченской Республики, в том числе снижение количества аварий на объектах акционерного общества "Чеченэнерго". Общая сумма субсидии составляет 1 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Для подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов планируется осуществить несколько мероприятий. Речь, в частности, идет о восстановлении распределительных сетей, проведении капитальных работ на воздушных ЛЭП, ремонте силовых выключателей и высоковольтного оборудования. Работы направлены на снижение числа аварий на ЛЭП, сокращение продолжительности нарушений энергоснабжения и улучшение показателей технического состояния сетей.
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