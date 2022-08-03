Компания "Чеченэнерго" может получить субсидию в размере 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ для возмещения затрат, направленных на восстановление распределительных сетей Чечни и повышение надежности энергоснабжения региона. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

"Проект постановления правительства Российской Федерации предусматривает предоставление субсидии из резервного фонда правительства Российской Федерации акционерному обществу "Чеченэнерго" в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по восстановлению распределительных сетей электроснабжения потребителей Чеченской Республики, имея в виду повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Чеченской Республики, в том числе снижение количества аварий на объектах акционерного общества "Чеченэнерго". Общая сумма субсидии составляет 1 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Для подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов планируется осуществить несколько мероприятий. Речь, в частности, идет о восстановлении распределительных сетей, проведении капитальных работ на воздушных ЛЭП, ремонте силовых выключателей и высоковольтного оборудования. Работы направлены на снижение числа аварий на ЛЭП, сокращение продолжительности нарушений энергоснабжения и улучшение показателей технического состояния сетей.