В рамках Петербургского международного газового форума ООО «ЭКМ Холдинг» представит кабельно-проводниковую продукцию специального назначения, созданную для работы в экстремальных условиях.

Известные на рынке КПП торговые марки «ИнСил» и «КуПе» обладают рядом отличительных характеристик и физических свойств ориентированных на внешние воздействия, такие как изменение температуры, выдержка агрессивности среды, стойкость к изгибам. Именно поэтому выпускаемая продукция пользуется большим спросом на опасных производственных объектах, в том числе, во взрывоопасных зонах.



На стенде «ЭКМ Холдинг» можно будет получить подробную информацию о технологических свойствах специального арктического кабеля ИнСил, созданного для эксплуатации в особых климатических зонах. Кабель в исполнении АХЛ интересен тем, что его применение позволяет значительно сократить затраты на проведение монтажа кабельных линий в зимнее время, обеспечить длительную и надежную работу оборудования. Кабель может эксплуатироваться при пониженной температуре окружающего воздуха до минус 88 ºС и может прокладываться без предварительного нагрева при отрицательных температурах до минус (45±2) ºС, что позволяет снизить затраты при реализации проекта.



Компания также представит на стенде и другие свои продукты: кабеленесущие системы, светотехническое оборудование , системы промышленного электрообогрева.



«ЭКМ-Холдинг» сегодня - один из ключевых участников электротехнического рынка России и стран СНГ. Основным направлением деятельности компании является обеспечение промышленных предприятий кабельной продукцией специального назначения, которая надежно и безопасно эксплуатируется на объектах с опасными и агрессивными средами.

Уже второй год мы выступаем партнером форума. Благодаря авторитетному составу участников и широкому кругу обсуждаемых вопросов - Газовый форум считается ключевым мероприятием газовой отрасли России. В рамках мероприятия мы планируем провести множество встреч, переговоров направленных на дальнейшее сотрудничество с нашими заказчиками» - отметил генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг» Евгений Викторович Савин.

Экспозиция ООО «ЭКМ Холдинг» будет расположена в павильоне F, стенд D4. Приглашаем посетить наш стенд!



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