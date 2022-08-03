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3 августа 2022, 13:45
Рубрика: Инновации
Метки: ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ
Отрасль: Электротехника
Источник: Росэлектроника
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал портативный газоанализатор, способный измерять концентрацию до шести различных газов одновременно. Прибор предназначен для контроля промышленной и экологической безопасности, может применяться на объектах ЖКХ, транспорте и при ликвидации последствий ЧС.
Устройство оснащено шестью измерительными каналами, в которые могут быть установлены различные виды сенсоров для определения объемной доли метана, пропана, водорода, кислорода, углекислого газа и летучих органических веществ (ЛОВ), а также для измерения массовой концентрации в воздухе оксида углерода, сероводорода, диоксида азота, диоксида серы, хлора, аммиака.
По выбору заказчика в газоанализаторе устанавливаются оптические, электрохимические и фотоионизационные датчики. Устройство отличается взрывобезопасной конструкцией и имеет защищенный от пыли и влаги корпус.
Газоанализатор разработан НПП «Электронстандарт» (входит в «Росэлектронику») и внесен в реестр средств измерений РФ.
«Применение газосигнализаторов позволяет предупредить взрывы газа на различных промышленных объектах, избежать человеческих жертв, разрушения критической инфраструктуры и экологических проблем. Благодаря примененным схемотехническим решениям, новый прибор может заменить сразу несколько устройств. Наша разработка не имеет отечественных аналогов и способна импортозаместить газоанализаторы со сходными характеристиками фирм Dräger (Германия) и MSA (США), цена которых выше в два и более раз. На сегодняшний день мы приступили к производству новых изделий», - рассказала генеральный директор НПП «Электронстандарт» Ольга Павлюнина.
Предприятия холдинга «Росэлектроника» выпускают широкую номенклатуру газоанализаторов бытового и промышленного применения. Линейка приборов включает, в том числе, взрывозащищенные устройства с возможностью интеграции в системы безопасности промышленных объектов при помощи беспроводных каналов связи.
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