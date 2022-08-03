"Россети Юг" улучшили электроснабжение столицы Калмыкии

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3 августа 2022, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Юг
В столице Калмыкии специалисты калмыцкого филиала «Россети Юг» завершили плановый ремонт основного оборудования подстанции 110 кВ «Элиста Восточная».
Подстанция питает электроэнергией более 20 000 жителей, проживающих в 7, 8, 9 микрорайонах, жилых кварталах «Сити-2» и «Сити-3», а также 12 школьных образовательных учреждений и восемь детских садов, расположенных в восточной и юго-восточной частях Элисты.
От надежной работы подстанции зависит также устойчивое энергоснабжение общественно-делового, культурного и жилого комплекса «Сити-Чесс» (Город шахмат), завода «Одн» и двух спортивных комплексов.
Энергетики произвели полную ревизию активной части двух силовых трансформаторов 110 кВ, отремонтировали 12 опорных изоляторов, восемь высоковольтных разъединителей наружной установки, шесть трансформаторов напряжения и два маломасляных выключателя.
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