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Солнечная электростанция – основной источник энергоснабжения отдаленного села Батамай весной и летом

Солнечная электростанция – основной источник энергоснабжения отдаленного села Батамай весной и летом

3 августа 2022, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: САХАЭНЕРГО, ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Сахаэнерго"

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В период высокой солярной активности в дневное время солнечная электростанция села Батамай АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) мощностью 60 кВт полностью обеспечивает потребности села в электроэнергии. 

Энергообъект работает на благо потребителей кобяйского села уже более десяти лет. Мощность первого экспериментального объекта солнечной генерации Сахаэнерго за годы эксплуатации была увеличена с 10 кВт до 30 кВт, а в 2014 году еще вдвое. Крупным потребителем круглый год является пекарня, где изготавливается хлеб и кондитерские изделия, которые славятся за пределами поселения. Школа-детский сад и котельная также создают стабильную нагрузку. 

«Село развивается – строится многофункциональный центр, общежитие для молодых специалистов, жители строят частные дома, потребление электроэнергии постоянное и имеет потенциал увеличения. Благодаря солнечной энергии и системе накопления в течение 12-14 часов в сутки при ясном дне электроснабжение села обеспечивается без использования дизельного оборудования, что позволяет продлить срок его эксплуатации и экономить дизельное топливо», - отмечает мастер электростанции с. Батамай Кобяйских электрических сетей Сахаэнерго Спартак Осипов

На сегодняшний день на территории деятельности Сахаэнерго действует 23 солнечные электростанции, суммарная мощность которых составляет 2995 кВт. 

Источник: АО "Сахаэнерго"

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