Группа компаний "Сыробогатов" планирует построить в Свердловской области распределительный центр. Предварительный объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей, сообщили в среду в региональном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка в ответ на запрос ТАСС.

"ГК "Сыробогатов" планирует строительство современного распределительного центра на территории Свердловской области с объемом инвестиций около 1 млрд рублей", - отметили в министерстве, уточнив, что расчеты являются предварительными и могут быть скорректированы.

Для строительства центра компания совместно со свердловским агентством по привлечению инвестиций предварительно выбрала территорию Северной промзоны в Березовском городском округе. "Для реализации крупномасштабного проекта требуется земельный участок площадью 5-7 га, первым этапом проекта предусматривается строительство современного складского комплекса на 10 тыс. кв. м", - добавили в министерстве.

Торговый дом "Сыробогатов" зарегистрирован в Екатеринбурге. Специализируется на производстве сыров и сливочного масла. Компания имеет пять филиалов в Уральском федеральном округе. Сотрудничает с 65 дистрибьюторами в России и СНГ, а также с 85 торговыми сетями.

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