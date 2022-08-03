Нарушаешь? Охранные зоны электросетей
3 августа 2022, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: ТАСС
Группа компаний "Сыробогатов" планирует построить в Свердловской области распределительный центр. Предварительный объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей, сообщили в среду в региональном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка в ответ на запрос ТАСС.
"ГК "Сыробогатов" планирует строительство современного распределительного центра на территории Свердловской области с объемом инвестиций около 1 млрд рублей", - отметили в министерстве, уточнив, что расчеты являются предварительными и могут быть скорректированы.
Для строительства центра компания совместно со свердловским агентством по привлечению инвестиций предварительно выбрала территорию Северной промзоны в Березовском городском округе. "Для реализации крупномасштабного проекта требуется земельный участок площадью 5-7 га, первым этапом проекта предусматривается строительство современного складского комплекса на 10 тыс. кв. м", - добавили в министерстве.
Торговый дом "Сыробогатов" зарегистрирован в Екатеринбурге. Специализируется на производстве сыров и сливочного масла. Компания имеет пять филиалов в Уральском федеральном округе. Сотрудничает с 65 дистрибьюторами в России и СНГ, а также с 85 торговыми сетями.
Фото: pexels.com
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