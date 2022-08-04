Специалисты ГНЦ НИИАР (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Наука и инновации») успешно завершили модернизацию участка ядерного легирования кремния на реакторе РБТ-10/2. Реализация проекта позволила вдвое увеличить производительность кремниевого участка и обеспечить возможность легирования слитков диаметром до 200 мм. Высококачественные полупроводники из нейтронно-легированного кремния сегодня широко используются в отечественной электронной и электротехнической промышленности в рамках стратегического инициатив по достижению технологической независимости страны.

«В ходе работ по проекту, начавшихся в 2020 году, были спроектированы, изготовлены и смонтированы новые экспериментальные каналы реактора, облучательные устройства с электроприводами и системой управления, новая печь для отжига слитков кремния, химический бокс с вытяжным шкафом. Модернизирована система электроснабжения и освещения. Приобретено и установлено новое измерительное оборудование», — прокомментировал итоги работ руководитель проекта, начальник реакторного исследовательского комплекса ГНЦ НИИАР Алексей Петелин.

Разработка проекта, изготовление оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы выполнены специалистами реакторного исследовательского комплекса, департамента по проектированию и конструированию, опытно-экспериментальной службы и центральной службы ремонта технологического оборудования ГНЦ НИИАР.

АО «ГНЦ НИИАР» (Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов, входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом») — крупнейший в России и в Европе научно-исследовательский центр, предоставляющий наукоемкие высокотехнологичные услуги по проведению широкого спектра экспериментальных реакторных и послереакторных исследований, располагающий уникальной экспериментальной базой для решения проблем реакторного материаловедения, замкнутого топливного цикла ядерных реакторов; является одним из ведущих производителей радиоизотопов, поставщиком широкой номенклатуры радиоизотопной продукции медицинского, промышленного и специального назначения.

Реакторы РБТ-6 и РБТ 10/2 — реакторы бассейнового типа, в качестве топлива в них используют тепловыделяющие сборки, отработавшие в реакторе СМ-3. Основные достоинства реакторов РБТ —простота и функциональность конструкции, обеспечивающей возможность формирования условий облучения за счет изменения размера и конфигурации активной зоны; доступность экспериментальных каналов в процессе облучения.

Источник: Пресс-служба АО «Наука и инновации»