На площадке Балаковской АЭС прошел Совет по организации материально-технического обеспечения (МТО) Концерна «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). В рамках своей ежегодной встречи, закупщики и снабженцы, участники заседания, подвели итоги прошедшего года в сфере закупочной деятельности и МТО, а также оценили результаты своей работы за I полугодие текущего года.

Особо было отмечено выполнение в непростое время бесперебойных поставок оборудования, комплектующих, запасных частей, инструментов и принадлежностей ЗИП) в целях обеспечения безопасной, безаварийной и безостановочной работы АЭС, реализации производственных программ Концерна «Росэнергоатом», связанных с проведением плановых и предупредительных ремонтов, продлением сроков эксплуатации (ПСЭ) и модернизацией энергоблоков АЭС и, как следствие, выработкой электроэнергии и мощности в установленных объемах.

В обсуждении актуальных вопросов, в том числе планов развития системы закупок и МТО отрасли и решений, обеспечивающих приобретение оборудования отечественного производства, приняли участие руководители профильных департаментов Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», управления закупок всех АЭС России, а также представители ряда предприятий атомной отрасли – АО «Атомэнергомаш», «Атомкомплект», «Атомэнергоремонт», «Атомтехэнерго», «ВНИИАЭС» и АСЭ.

В своем выступлении начальник управления по МТО Госкорпорации «Росатом» Елена Титова акцентировала внимание на обеспечении своевременности и качества поставок продукции, сокращении сроков протекания процессов, выполнении государственных задач в области импортозамещения, обеспечении технологического и промышленного суверенитета предприятий атомной отрасли, создании системы долгосрочного планирования (Атомплан) как ключевой приоритет атомной отрасли в соответствии с решениями конференции руководителей.

«Тема импортозамещения для нас всегда была актуальной, – подчеркнул директор по закупкам и материально-техническому обеспечению АО «Концерн Росэнергоатом» Владимир Серветник. – Программа импортозамещения в Росэнергоатоме реализуется уже более 5 лет и является составной частью программы Госкорпорации «Росатом». И уже есть серьезные достижения в этом направлении: завершается импортозамещение по ионообменным смолам, запасным частям дизель-генераторных установок, для насосов и так далее. Проведенные расчеты, принятые технические и организационные решения по устранению возникающих рисков, дают уверенность: санкции не скажутся на работе атомных станций ни в текущем году, ни в последующие периоды. Мы сделаем все, чтобы выполнить нашу главную задачу – обеспечить бесперебойную и безопасную работу всех атомных станций России».

По словам директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова, материально-техническое обеспечение атомных станций является архиважной задачей, а от своевременности и качества поставляемых комплектующих, запасных частей и оборудования напрямую зависит выполнение производственных планов и обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков.

Сегодня самыми значимыми закупками для нужд предприятий атомной отрасли занимается АО «Атомкомплект». Генеральный директор компании Владимир Широков представил результаты взаимодействия с концерном «Росэнергоатом» за период с 2020 по текущий год. Все закупки проведены своевременно, с соблюдением главного требования – безопасности. Только в текущем году общий план закупок с привлечением АО «Атомкоплект» для нужд концерна «Росэнергоатом» составляет 83 закупки на сумму 32 млрд рублей.

В ходе совещания участники также ознакомились с результатами дивизионального проекта «Система цифровой прослеживаемости материальных потоков с применением маркировки», который внедрен на пилотных станциях – Балаковской и Ростовской. В 2023 году цифровой проект начнет тиражироваться и на других атомных станциях Концерна «Росэнергоатом».

По традиции встреча специалистов по закупкам прошла в формате докладов и дискуссий. Решения, принятые в ходе этого совещания, станут частью атомного плана по импортозамещению.